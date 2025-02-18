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ГКНБ задержан судья Ленинского райсуда

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР был установлен факт получения взятки со стороны судьи Ленинского районного суда Бишкека А.М.А., который через посредника в лице адвоката М.С.А. получил денежные средства в виде взятки в сумме 22000 долларов США за принятие положительного решения по рассматриваемому гражданскому делу, сообщает пресс-служба ведомства.

Так генеральным прокурором КР было возбуждено уголовное дело по признаку предусмотренного ч.4 ст.337 и п.1,2 ч.3 ст. 342 УК КР ("Получение взятки в крупном размере должностным лицом, занимающее ответственное положение") в отношении судьи Ленинского районного суда Бишкека А.М.А. и адвоката М.С.А.. В результате следственно-оперативных мероприятий все участники коррупционной схемы дали признательные показания.

13 февраля 2025 года на основании решения Совета судей КР, судья Ленинского районного суда Бишкека А.М.А., а также решением Первомайского районного суда Бишкека заключен под стражу в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются проведения соответствующих оперативно – следственных мероприятий направленные на документирование вышеуказанных фактов, а также установление аналогичных преступных действий судьи А.М.А. и других лиц.

По данным СМИ, ГКНБ был задержан судья Ленинского районного суда Авазов Мирзат Абдисатарович.


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URL: https://www.vb.kg/443083
Теги:
Ленинский район, судья
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