Ольга Ваймер: Швейники Кыргызстана готовы выйти из тени, если их услышат

Почему электронная товаротранспортная накладная (ЭТТН) и электронная счет-фактура (ЭСФ), которые ввели в Кыргызстане, убивают швейный бизнес, а также уничтожают надежды швейников на пусть тяжелый и трудоемкий заработок, который тем не менее помогал держать на плаву многодетные, малообеспеченные семьи? Таким вопросом задаются представители швейной отрасли Кыргызстана, которые обратились в редакцию vb.kg с просьбой рассказать о сложной ситуации, в которой они сейчас оказались.

"Сказать, что руководители малых и средних швейных предприятий в Кыргызстане после введения ЭТТН и ЭСФ находятся в шоке, значит, ничего не сказать. Мы обращаемся к президенту и главе ГНС с просьбой о помощи!", - говорят они.

Руководитель швейного производства и представитель актива организации торговых предприятий Кыргызстана "Союза Торг" Ольга Ваймер, которая знает об этой проблеме не понаслышке, согласилась прокомментировать обращения швейников.

"Что происходит? Из-за ЭТТН и ЭСФ, в частности, из-за того, что поднимаются налоги - вырастает цена на нашу продукцию, и наша продукция становится неконкурентноспособной. Наши оптовики уходят в Узбекистан, Россию, Беларусь. То есть мы теряем рынок, а значит все наши малые швейные предприятия либо уже разорились, либо сейчас умирают, либо разорятся в ближайшее время, а люди будут брошены в нищету.

Хочу донести до президента, руководства страны, что швеи Кыргызстана готовы выйти из тени и работать максимально открыто. В швейную отрасль вовлечена вся страна, как у нас шутят, кто не занимается сельским хозяйством, работает в швейных цехах.

Дело в том, что у нас очень много мелких швейных цехов и надомников. И девочки-швеи самого разного возраста, если приезжают работать в столицу, то живут небогато, снимают квартиры. У многих швей по 3-4 детей, а то и больше. И труд швеи, гладильщика, всех кто вовлечен в эту деятельность, очень тяжелый. Люди честным трудом зарабатывают деньги.

А сейчас владельцы швейных цехов не могут оформить официально швею на зарплату. И так как швеи не сидят на одном месте а бегают по цехам. при официальном оформлении легче привеезти и оформить пакистанца, чем официально оформить нашу швею. Швеи ищут более выгодный заработок, и поэтому их невозможно удержать на одном месте.. И остановить это можно разумным, гибким подходом.

Руководители швейных предприятий просили напомнить, что из всех стран СНГ, только Кыргызстану удалось швейное производство развить до такого высокого уровня. Появились крупные предприятия, бренды, но их не так много. Но сегодня надо бить в колокола - условия, созданные в соседних республиках, их подход к развитию швейных производств и малого бизнеса, создали ситуацию, в которой узбекские швейники нас догнали! Ни в коем случае нельзя отдавать наше первенство!

Каждая швея, любой закройщик, утюжник гордятся швейной продукцией "Made in KG". На маркетплейсах России большинство одежды - производство Кыргызстана. Это же наш общий труд и наш швейка - это достояние республики!", - сказала Ольга Ваймер.

Эксперт озвучила, с какими именно проблемами сталкиваются производители швейной продукции.

"Для пошива нужен импорт - ввоз товара: ткани, фурнитуры для производства. У нас всего этого нет, нет собственного производства ткани, фурнитуры,поэтому мы завозим сырье из Китая, Турции, Узбекистана. и растаможить сырье дороже чем в соседних странах. Почему?

Производственные цеха - ИП - за производство текстильной промышленности - до 2027 года оплачивают - 0 25 процента с продаж.

Если цех оказывает услугу на давальческой основе, то он оплачивает налог за услугу 2 процента в безналичной форме и 4 процента наличными от суммы оплачиваемой сделки.

Заплатить за то, что ты продаешь свою продукцию на маркетплейсах в размере 2% или 4% от ставки. Так, если ещё и город купил эту продукцию, должны заплатить налогопроизводители, торгующие на рынке Дордой.

Работающие же на давальческой основе столкнулись с проблемой получения ЭТТН и ЭСФ на свой товар, произведенного в цехах на давальческой основе. Так как "Мадина", крупнейший рынок по продажам ткани, не выдает ЭТТН и ЭСФ на фурнитуру и ткани, поскольку карго не предоставляет такие услуги.

А теперь если вводится ЭТТН и ЭСФ - необходимо предоставить документы о происхождении товара. В Китае и Турции при обращении получить ЭТТН и ЭСФ на ткани - поднимают стоимость товара на 20 процентов. за получение ЭТТН и ЭСФ Зачем "грузить" своих производителей-швейников?

При этом никто не учитывает, что швеи, да и владельцы цехов, в основной своей массе - люди, не окончившие даже средней школы. Какая уж тут компьютерная и бухгалтерская грамотность? Сплошная неграмотность, много матерей одиночек и людей в возрасте, которые имеют кредиты. Как отдавать такие долги в наших новых условиях? И так рынок еле дышал, а теперь с ЭТТН и ЭСФ кто-то решил и вовсе убить весь швейный бизнес и торговлю?

По факту продажи упали в несколько раз, а тебе надо нанять бухгалтера, услуги которого из-за ЭТТН и ЭСФ выросли в разы! А нам самим это не потянуть! Тупик! Для чего государство просто уничтожает даже маленькую надежду на заработок? Вместо того, чтобы после работы заниматься детьми и бытом, люди вынуждены пыхтеть ночами над отчётами, ждать когда откроется "виртуальное окно", чтобы загрузить свои цифры. Для многих это просто нереально.

Надо же помнить, что работать в швейной отрасли просто физически тяжело! Попробуйте посидеть за машинкой или побегать с утюгом сутками! Особенно тяжело женщинам: днем они занимаются семьей, бытом, ведут свое домашнее хозяйство, а по ночам садятся за швейную машинку.

Ранее активисты организации торговых предприятий "Союз Торг" побывали на встрече с руководителем Государственной налоговой службы Алмамбетом Шыкмаматовым, на которой я от имени всех швейников попросили убрать официальное оформление швей в цехах, оставить их патенте на уровне 800- 1200 сомов, в зависимости от региона.

Алмамбет Шыкмаматов заявил, что государство максимально заинтересовано в развитии швейной отрасли, и упрощении налогообложения. Поэтому у нас очень большие надежды на понимание и сотрудничество со стороны налоговой службы и государства. Мы хотим работать, платить налоги, и на заработанные деньги растить детей. Мы не хотим уезжать, перевозить свои производства, не хотим, чтобы наши швеи, сотрудники наших цехов ехали в другие страны в поисках заработка. Мы очень надеемся, что нас услышат", - сказала Ольга Ваймер.