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Нурланбек Тургунбек уулу: Никаких досрочных выборов не будет

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- Бермет Таалайбекова
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Никаких досрочных выборов не будет. Об этом сегодня, 19 февраля, на заседании Жогорку Кенеша заявил торага Нурланбек Тургунбек уулу, сообщает пресс-служба ЖК.

Он сообщил, что группа депутатов во главе с ним является инициатором законопроекта, направленного на изменения норм проведения выборов. "это было согласовано и с главой государства. Я глубоко уверен, что мы примем очень нужный для народа законопроект", - сказал Нурланбек. Тургунбек Уулу.

Также торага говорил и о том, что в обществе распространяются домыслы о проведении досрочных выборов. "Это пустые слова. Внеочередных или досрочных выборов не будет. И президентские, и парламентские выборы пройдут в положенное время. Поэтому VII созыв Жогорку Кенеша будет также активно продолжать работу и служить народу", - добавил Нурланбек Тургунбек Уулу.


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URL: https://www.vb.kg/443114
Теги:
выборы, спикер, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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