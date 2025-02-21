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В Кыргызстане открыт первый Центр ювенальной пробации для подростков

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В Кыргызстане состоялось торжественное открытие первого в стране Центра ювенальной пробации, созданного по инициативе Департамента пробации при Министерстве юстиции Кыргызской Республики совместно с общественным фондом "Лига защиты прав ребенка". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в мероприятии приняли участие депутаты Жогорку Кенеша, заместитель Омбудсмен, заместитель министра юстиции, а также представители других министерств, международных организаций и представители не коммерческой организации.

Основная цель центра ювенальной пробации - создание условий для ресоциализации подростков, находящихся под пробационным надзором. Здесь им будет оказываться комплексная поддержка, включая юридическую, психологическую и социальную помощь, направленную на их восстановление и успешную интеграцию в общество. В центре подростки смогут пройти профориентацию, получить помощь в восстановлении документов, содействие в поиске работы или места учебы, а также другие виды поддержки, необходимые для их успешной реинтеграции.

В рамках мероприятия обсуждались дальнейшие шаги по совершенствованию работы с детьми, оказавшимися в конфликте с законом, а также внедрение новых реабилитационных программ. Помимо этого, Департамент пробации и ОФ "Лига защитников прав ребёнка" подписали меморандум о сотрудничестве по развитию Центра ювенальной пробации.

Стоить отметить, что в настоящее время в органах пробации состоят на учете 77 детей.


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URL: https://www.vb.kg/443191
Теги:
Министерство юстиции, несовершеннолетние, Кыргызстан
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