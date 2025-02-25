Сабыр кызы Анара: Банкнота сома выдержит 5000 сгибаний и разгибаний

В ходе посещения Нумизматического музея Национального банка КР главный специалист отдела по работе с общественностью Нацбанка Кыргызстана Сабыр кызы Анара рассказала изданию vb.kg об истории кыргызских банкнот, которые представляют собой не только денежные единицы, но и уникальный культурный и исторический символ народа. Она подчеркнула, что каждая серия банкнот объединяет традиции и содержит высококачественные защитные элементы, что делает их особенно ценными для коллекционеров и историков.

Какую роль играют кыргызские банкноты в сохранении истории и национальных традиций, и как их защитные технологии влияют на их ценность среди коллекционеров?

Кыргызские банкноты, независимо от номинала, несут в себе историю и философию народа, и их ценность со временем растет. Например, памятная банкнота номиналом 2000 сомов, проданная по номиналу, спустя несколько лет может стоить в 5–10 раз дороже. Даже односомовая банкнота первых трех серий на вторичном рынке может стоить значительно выше номинала. Первая награда за банкноту была получена именно за банкноту номиналом 2000 сомов. В 2018 году она отмечена наградой "Лучшая региональная банкнота 2018 года" среди стран Центральной и Восточной Европы и стран СНГ в рамках международной конференции по высокозащищенной печати High Security Printing Europe в г. Варшава, Польша. В 2023 году пятая серия банкнот также получила звание "Лучшая новая серия банкнот 2023 года" в рамках международной конференции по высокозащищенной печати High Security Printing Asia, в городе Коломбо, Шри-Ланка Каждый новый выпуск повышает качество, защиту и отражает национальные традиции. Памятная банкнота в 2000 сомов отражает историю кыргызского народа, которая сочетается с ультрасовременными защитными элементами. Например, на защитной нити при изменении угла обзора банкноты становятся видны трехмерный эффект глубины, объемный эффект, эффект сияния и эффект движения.

5000-сомовая банкнота в 2010 году вошла в тройку лучших на международном конкурсе, изменяя цветовую гамму от бирюзового до насыщенно-зелёного. 1000-сомовая банкнота третьей серии была отмечена специальным призом за инновационные защитные технологии.

Как эволюция национальной валюты Кыргызстана отразила экономическое становление страны, и какую роль в этом процессе сыграли первые серии банкнот?

Ежегодно 18 мая проводится День открытых дверей, приуроченный ко Дню музеев. В этот день любой желающий может посетить экспозицию, где представлены все выпуски национальной валюты, начиная с первой серии 1993 года. В первые годы после распада СССР Кыргызстан прошел несколько этапов формирования национальной валюты.

Первая серия банкнот получила название "Деньги переходного периода". Она была введена, когда страна отказалась от рубля и перешла на собственную денежную единицу - сом.

Спустя год выпустили вторую серию, которая называется "Деньги периода становления". В этот период сом доказал свою состоятельность как стабильная валюта, несмотря на скептицизм. Примером служит опыт Литвы, которая первой среди стран бывшего СССР ввела свою валюту, но вскоре отказалась от нее в пользу евро.

Как эволюция дизайна банкнот отражает независимость Кыргызстана?

Кыргызстан, в отличие от нее, смог удержать свою валюту, и на сегодняшний день сом считается одной из стабильных денежных единиц постсоветского пространства. Дизайн банкнот первой и второй серий значительно различается. Если на первых банкнотах изображался герой эпоса "Манас" - Манас на скакуне Аккула- символ объединения кыргызского народа, то со второй серии началась новая концепция. На банкнотах стали изображать исторические личности, стоящие у истоков становления кыргызской культуры и внесшие вклад в ее развитие.

Как сом превратился из "цветной бумажки" в стабильную валюту?

В начале 90-х многие воспринимали первые банкноты как "цветные бумажки", однако со временем сом укрепился и доказал свою стабильность. Тогда доверие к национальной валюте было крайне низким. Многие предпочитали прятать деньги, опасаясь, что сом не удержится, и надеялись на возвращение рубля. Спустя время, люди находили рубли в чемоданах, подвалах и даже чердаках. Когда сом только вводился, ожидания от обмена рублей на национальную валюту были высокими, но фактически обменяли небольшую сумму. Основной причиной было недоверие к национальной валюте. Курс обмена на старте был высоким: 200 рублей обменивали на 1 сом, а 5 сомов приравнивались к 1000 рублям.

Как фальшивомонетчики подделывали первые сомы в 90-х?

Вторая серия также включала номиналы в 10, 50 и 100 сомов, с более сложными защитными элементами, такими как водяные знаки. Однако на первых порах качество банкнот было низким из-за экономических трудностей. Фальшивомонетчики быстро научились подделывать деньги, даже склеивая половинки разных номиналов, например, одну сторону от 1-сомовой банкноты с другой стороной от 20-сомовой.

Как вы считаете, какие изменения в банкнотах укрепили доверие к сому?

Третья серия банкнот (2000–2002 гг.) знаменательна выпуском высоких номиналов - 200, 500 и 1000 сомов.

В третьей серии каждая банкнота получила свой водяной знак, соответствующий изображенному историческому деятелю. Это было значительное улучшение по сравнению с предыдущими сериями, где защита была слабой, и появлялись подделки. Четвертая серия (с 2008 года) Главное отличие - переход на монеты для низких номиналов. В 2008 году были введены в обращение циркуляционные монеты номиналом 1, 3, 5 и 10 сомов (10 сомов введены в 2009 году). Это сделало мелкие расчеты удобнее. Также появилась самая крупная купюра - 5000 сомов, которая в то время была эквивалентна примерно к 100 долларам., С внедрением новых защитных элементов банкноты стали более защищенными.

Как вы думаете, какие новые защитные элементы банкнот сома наиболее эффективно предотвращают подделки?

Четвертая модернизированная серия (2016–2017 гг.) Была создана на базе четвертой серии, но с улучшенными технологиями защиты. . Благодаря изменению техники выполнения портрета от микротекста к традиционной гравировке портреты стали более распознаваемыми, что улучшило внешний вид и, соответственно, защиту наших банкнот Усилен защитный комплекс банкнот новым элементом "Mask™". Он представлен в виде слова "СОМ", видимый при просмотре банкноты на просвет. Данный элемент является публичным признаком, предназначенный для проверки населением без специальных приборов. На каждой купюре теперь четко указывался как номинал, так и имя изображенного человека. Таким образом, с течением времени сом прошел долгий путь от "цветных бумажек", которым не доверяли, до стабильной валюты с надежной защитой и удобной системой номиналов. С развитием технологий банкноты становились все более защищенными. Если рассматривать их под увеличительными приборами, можно заметить микрошрифты и другие элементы, сделанные с высокой точностью. В четвертой модернизированной серии шероховатость и выпуклость стали более ощутимыми, а новые защитные элементы сделали подделку практически невозможной. Для сравнения можно вспомнить ситуацию с купюрами номиналом 500 евро. Из-за высокого уровня подделок их перестали принимать в обменных пунктах и коммерческих банках. Визуально они были почти неотличимы от оригиналов, и только эксперты национальных банков могли выявить подделку. В случае с кыргызскими сомами подделки встречались, но в гораздо меньшем количестве.

Как вы думаете, влияет ли нумизматическая ценность старых банкнот на восприятие национальной валюты?

Пятая серия, посвященная 30-летию национальной валюты, выпущена в оборот 10 мая 2023 года. Тогда появились банкноты номиналом 100, 200 и 500 сомов. В феврале 2024 года были введены купюры меньшего номинала - 20, 50 и 100 сомов, а 10 мая 2024 года завершился выпуск пятой серии введением 5000-сомовой банкноты. Отдельного внимания заслуживает 2000-сомовая первая памятная банкнота, выпущенная в декабре 2017 года. Ее выпуск посвящен историческим датам: 25-летиям Независимости Кыргызстана, образования Национального банка и введения национальной валюты. Сегодня банкноты первых трех серий представляют собой нумизматическую ценность, так как в обращении их количество осталось очень мало, в основном у коллекционеров.

Из какого материала изготовлены банкноты национальной валюты Кыргызстана?

В качестве сувенирной продукции, выпущенной Национальным банком в продаже имеются неразрезанные банкноты номиналом 50, 100, 500 и 1000 сомов. Цена неразрезанных банкнот выше номинала: например, купюра в 50 сом из трех банкнот стоит 200, а в рамке - 900. Банкноты изготавливаются из 100% хлопка, поскольку это прочный, устойчивый, износостойкий и экологичный материал. Банкноты национальной валюты могут выдержать более 5000 сгибаний и разгибаний.

Двери Нумизматического музея открыты для всех тех, кто неравнодушен к истории своего народа, истории денег и к современным банкнотам и монетам.

Часы работы:

Понедельник – пятница с 9.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 12.00 с 13.00 часов)

Вход бесплатный.

По вопросам проведения экскурсии обращаться по телефонам: 0312 66 90 08, 61 24 14 или по электронной почте: mail@nbkr.kg