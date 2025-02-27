Кыргызстан и Южная Корея обсудили проект выращивания морозоустойчивого лука

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мирбек Дуйшеев встретился с президентом корейской компании "SEEDON Co Ltd" Сон Хён Юлем и Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Корея Айдой Исмаиловой.

В ходе встречи была обсуждена реализация проекта по созданию кластера и механизации выращивания морозоустойчивого лука в Кыргызстане.

По словам Сон Хён Юля, данный сорт лука адаптирован к климатическим условиям страны и не замерзает при температуре до -30 градусов.

Согласно информации корейской стороны, компания "SEEDON Co Ltd" планирует финансировать реализацию проекта в период 2025-2029 годов за счет средств фонда EDCF в рамках Рамочного соглашения между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Республики Корея.