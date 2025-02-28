В Караколе турист из Казахстана погиб при катании на сноуборде

27 февраля на горнолыжной базе "Каракол" в Иссык-Кульской области произошел трагический инцидент. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона. По ее данным, во время катания на лыжах столкнулись два гражданина Казахстана, в результате чего один из них скончался на месте.

Как сообщили в ведомстве, информация о случившемся поступила в милицию в тот же день. Сообщение зарегистрировано в отделе уголовного розыска, начата доследственная проверка.

По предварительным данным, 42-летний Ж.В., уроженец Казахстана, катался на сноуборде, когда столкнулся со своим другом. В результате падения он получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работала оперативно-следственная группа. Назначены судебно-медицинские экспертизы, ведется расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.