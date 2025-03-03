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Представители ЦИК принимают участие в мониторинге выборов в Таджикистане

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2 марта в мониторинге выборов в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан в составе миссий наблюдения СНГ и ШОС принимают участие председатель ЦИК Кыргызской Республики Тынчтык Шайназаров, член ЦИК КР Анара Дубанбаева и сотрудники аппарата ЦИК КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, депутаты Жогорку Кенеша вошли в составы миссий МПА СНГ - Бакытбек Марипов, ПА ОДКБ - Нилуфар Алимжанова

Делегация ЦИК КР встретилась с председателем ЦИК Республики Таджикистан Худоёрзода Бахтиёром Таваром. На встрече председатель ЦИК Республики Таджикистан проинформировал о ходе подготовки и проведения выборов, работе избирательных комиссий, мерах по активизации участия молодежи в выборах и информировании избирателей.

Тынчтык Шайназаров отметил, что на выборах в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан созданы необходимые условия для реализации избирательных прав граждан, и пожелал успешного проведения избирательной кампании.

Наблюдатели посетили ряд избирательных участков. Члены делегации имели возможность пообщаться с избирателями, членами избирательных комиссий, а также с местными наблюдателями.

В списки избирателей включены 5 миллионов 522 тысячи 88 человек.

Образованы 41 окружная и 3549 участковых комиссий, в том числе 36 участков при зарубежных представительствах Таджикистана в 28 странах.

Для участия в мониторинге выборов аккредитованы 229 международных наблюдателей.

Справочно:

4 декабря 2024 года Президент Республики Таджикистан назначил выборы депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан на 2 марта 2025 года.

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан состоит из 63 депутатов, из них:

22 избираются по пропорциональной системе,

41 – по одномандатным округам.

К распределению депутатских мандатов допускаются партии, получившие не менее 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По пропорциональной системе выдвинуты:

Аграрная партия Таджикистана – 13 кандидатов,

Партия экономических реформ Таджикистана – 13 кандидатов,

Социалистическая партия Таджикистана – 6 кандидатов,

Демократическая партия Таджикистана – 4 кандидата,

Народно-демократическая партия Таджикистана – 28 кандидатов,

Коммунистическая партия Таджикистана – 6 кандидатов.

В одномандатных избирательных округах зарегистрированы 152 кандидата в депутаты, из них 81 – самовыдвиженец.


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URL: https://www.vb.kg/443496
Теги:
Таджикистан, Кыргызстан, Депутат, ЦИК
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