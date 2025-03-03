Прокуратура расследует фальшивую победу на тендере в "Бишкекзеленстрой"

Прокуратура города Бишкек возбудила уголовное дело против должностных лиц муниципального предприятия "Бишкекзеленстрой" по статье 337 УК КР (злоупотребление служебным положением). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе расследования установлено, что несмотря на то, что с октября 2024 года работы по благоустройству и озеленению парка выполняет ОсОО "А" на благотворительной основе, был объявлен тендер на сумму 14 538 766 сомов. Муниципальное предприятие намеревалось скрыть следы своей преступной деятельности путем незаконной победы на тендере компании ОсОО "А".

Тем не менее, конкурс выиграла ОсОО "З", с которой был заключен договор, однако вскоре его расторгли, так как работы уже выполнялись ОсОО "А".

По данному факту в отношении должностных лиц муниципального предприятия "Бишкекзеленстрой" возбуждено уголовное дело по статье 337 УК КР (злоупотребление служебным положением). В настоящее время проводятся следственные действия.

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