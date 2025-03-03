Погода
$ 87.45 - 87.85
€ 90.92 - 91.92

Прокуратура расследует фальшивую победу на тендере в "Бишкекзеленстрой"

227  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратура города Бишкек возбудила уголовное дело против должностных лиц муниципального предприятия "Бишкекзеленстрой" по статье 337 УК КР (злоупотребление служебным положением). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе расследования установлено, что несмотря на то, что с октября 2024 года работы по благоустройству и озеленению парка выполняет ОсОО "А" на благотворительной основе, был объявлен тендер на сумму 14 538 766 сомов. Муниципальное предприятие намеревалось скрыть следы своей преступной деятельности путем незаконной победы на тендере компании ОсОО "А".

Тем не менее, конкурс выиграла ОсОО "З", с которой был заключен договор, однако вскоре его расторгли, так как работы уже выполнялись ОсОО "А".

По данному факту в отношении должностных лиц муниципального предприятия "Бишкекзеленстрой" возбуждено уголовное дело по статье 337 УК КР (злоупотребление служебным положением). В настоящее время проводятся следственные действия.

.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443507
Теги:
коррупция, тендер, Бишкекзеленхоз, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  