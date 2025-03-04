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Сборная Кыргызстана по футзалу проведет два матча с Эстонией

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- Самуэль Деди Ирие
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Национальная сборная Кыргызстана по футзалу проведет два товарищеских матча против сборной Эстонии в рамках подготовки к отборочному этапу Кубка Азии 2026 года. Игры состоятся 7 и 9 марта 2025 года в столице Эстонии Таллине.

По текущему рейтингу ФИФА по футзалу, сборная Кыргызстана занимает 43-е место, в то время как Эстония расположилась на 129-й позиции. Эти матчи станут важным этапом подготовки кыргызской команды к грядущим официальным встречам.

Для сборной Эстонии матч 7 марта также имеет особое значение, так как он пройдет в городе Йыхви, предоставляя местным болельщикам редкую возможность увидеть игру национальной команды на родной арене.

Товарищеские матчи помогут сборной Кыргызстана протестировать тактические наработки и наиграть игровые связки перед отборочным этапом Кубка Азии. Ожидается, что главный тренер команды даст шанс проявить себя как опытным игрокам, так и молодым талантам.


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URL: https://www.vb.kg/443514
Теги:
футзал, Эстония, Кыргызстан
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