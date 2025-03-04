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Камчыбек Ташиев вручил ключи от квартиры нуждающейся семье

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- Бермет Таалайбекова
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Сегодня, 4 марта, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вручил ключи от 1-комнатной квартиры нуждающейся семье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ранее, 17 февраля, гражданка Махратбек кызы Канышай, 1990 года рождения, обратилась за помощью к председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, заявив, что она является лицом с инвалидностью с детства", имеет инвалидность по зрению, разведена, одна воспитывает троих детей. Старшая дочь также имеет инвалидность с детства и учится в школе-интернате для слабослышащих и позднооглохших детей в городе Бишкек. В связи с отсутствием жилья в настоящее время Махратбек кызы К. с детьми временно проживают в съемной квартире.

У Махратбек кызы К. нет постоянной работы, при этом для содержания семьи и на лечение она обращается за благотворительной помощью от неравнодушных граждан.

Ранее они уже обращались за помощью в решении жилищного вопроса, но результата не было.

Камчыбек Ташиев вручил нуждающейся семье Махратбек кызы К. ключи от квартиры и выразил наилучшие пожелания.

В свою очередь Махратбек кызы К. выразила благодарность председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву за содействие в обеспечении жильем.


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URL: https://www.vb.kg/443543
Теги:
Камчыбек Ташиев, Добро, жилье, семья, ЛОВЗ
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