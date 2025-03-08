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В Узбекистане банки обязали снизить процентную ставку по ипотечным кредитам

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Узбекские банки, являющиеся партнерами Компании по рефинансированию ипотеки (КРИ), должны снизить процентную ставку по кредитам на покупку жилья - с 21,5% до 19,5%. Об этом сообщает КРИ со ссылкой на соответствующий указ президента республики Шавката Мирзиёева.

Согласно документу, нововведения затрагивают сделки по жилым объектам на первичном рынке. Ставка рассчитывается по формуле: основная ставка Центробанка Узбекистана (13,5%) + 6% (ранее было +8%). Таким образом, на данный момент показатель составляет 19,5%, то есть произошло снижение на 2 процентных пункта.

По новым условиям, ипотека выдается на 20 лет, заемщиками могут стать граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Для Ташкента максимальная сумма кредита составляет 800 млн сумов ($62,8 тысячи), для остальных регионов - 500 млн ($39,2 тысячи). При этом требуется первоначальный взнос в размере 25% от стоимости недвижимости.

Уточняется, что в список партнеров КРИ входят 10 коммерческих банков:

  1. Hamkorbank;
  2. InFinBank;
  3. OFB;
  4. Agrobank;
  5. Asakabank;
  6. Ipotekabank;
  7. Xalqbanki;
  8. Turon bank;
  9. Milliy bank;
  10. BRB.

По данным издания Spot.uz, в 2024 году количество ипотечных заемщиков в Узбекистане сократилось на 16%, до 58,8 тысячи человек. Средний размер кредита увеличился на 18% и составил 290 млн сумов ($22,7 тысячи).

4 марта Мирзиёев подписал закон, согласно которому с 6 июня текущего года граждане смогут установить себе запрет на заключение кредитных сделок и при желании снять данные ограничения. Операция будет осуществляться через кредитные бюро или центры госуслуг, в том числе в онлайн-режиме на сайте ЕПИГУ. Услуга бесплатная.

При оформлении соответствующих сделок финансовая организация в обязательном порядке проверит реестр лиц, которым запрещено брать кредиты, и, если фамилия соискателя там значится, он получит отказ в получении кредита.

Законом предусмотрено, что минимальный размер уставного капитала кредитного бюро должен составлять 2 млрд сумов ($157 тысяч).

Кроме того, с 1 июля 2026 года вступят в силу санкции в отношении финансовых компаний. Центробанк вправе наказать их за нарушение прав потребителей, несоблюдение требований законодательства по обмену кредитной информацией и получение лицензии с использованием подложных документов. Регулятор направит представление об устранении нарушений или наложит штраф до 5 тысяч базовых расчетных величин - 1,87 млрд сумов ($147,2 тысячи).

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/443666
Теги:
ипотека, Узбекистан
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