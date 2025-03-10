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Cборная Кыргызстана по футзалу сыграла два матча с Эстонией

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- Самуэль Деди Ирие
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Национальная сборная Кыргызской Республики по футзалу в рамках подготовки к отборочному этапу Кубка Азии-2026 провела два товарищеских матча против сборной Эстонии.

Как сообщает Ассоциация футзала КР, матчи прошли 7 и 9 марта в столице Эстонии - городе Таллин.

В первом матче кыргызстанцы, которых тренирует испанский специалист Луис Бернат Молина, уступили со счетом 1:2 (гол в составе сборной Кыргызстана забил Семетей Мурзакулов), а 9 марта взяли реванш - 7:4. Дубль на счету Аймена Канатбекова, хет-трик - Семетея Мурзакулова, также гол забил Ислам Туратбеков, а Максат Алимов реализовал пенальти.

Отметим, что в текущем мировом рейтинге ФИФА по футзалу сборная Кыргызстана занимает 43-е место, а Эстония - 129-е.

Источник: sport.kg


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URL: https://www.vb.kg/443698
Теги:
футзал, Эстония, Кыргызстан
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