The Atlantic: Путин подчинил своему видению весь мир, включая США

Нынешняя эпоха - это эпоха Путина, считает обозреватель Atlantic. Он подчинил своему видению весь мир и предсказал будущее Запада, когда говорил о его упадке. Он предвидел, что американская демократия станет настолько непривлекательной, что сами США от нее откажутся.

Российский правитель подчинил своему видению весь мир, включая Соединенные Штаты

Историки любят игру под названием "периодизация", в ходе которой они пытаются определить эпоху, часто отождествляя ее с личностью, которая наиболее сильно повлияла на время: эпоха Джексона, эпоха Рейгана. Обычно это требует многих десятилетий ретроспективного анализа, но в XXI веке все иначе.

За последние 25 лет мир прогнулся под видение одного человека. Всего за одно поколение он не только остановил переход к демократии в своей стране и в соседних странах, но и запустил цепь событий, которые разрушили сложившийся после Второй мировой войны трансатлантический порядок. В глобальном развороте в противоположную сторону от демократии он временами играл роль формального руководителя, коварного провокатора и фельдмаршала. Мы живем в эпоху Владимира Путина.

Пожалуй, этот факт позволяет объяснить, почему недавний разнос Дональдом Трампом Владимира Зеленского в Овальном кабинете показался таким серьезным. Этот момент стал воплощением окончательной победы Владимира Путина, в результате которой самое большое препятствие на пути реализации замыслов российского президента - Соединенные Штаты - превратились в его самого могущественного союзника. Впрочем, раболепная преданность Трампа российскому лидеру - его готовность помочь Путину в достижении самых максималистских целей - это не более чем кульминация эпохи.

Триумф Путина не был предопределен. Двадцать лет назад казалось, что его режим не устоит. После цветных революций в Украине, Грузии и Кыргызстане влияние России в прежних советских сателлитах стремительно ослабевало. Возникла угроза того, что демократическая революция распространится ближе к ядру старой империи, Москве, как это было в последние дни существования коммунистического строя. Действительно, когда Путин в 2012 году готовился вернуться в президентское кресло после пребывания на посту премьер-министра, в Москве вспыхнули протесты, перекинувшиеся на другие российские города и продолжавшиеся более года.

Для сохранения власти как внутри страны, так и за рубежом потребовалась новая, более агрессивная тактика. Обратившись к старому пособию КГБ, усвоенному Путиным еще в молодости, когда он служил в советской спецслужбе, он начал вмешиваться в выборы по всей Европе, незаконно финансируя угодных кандидатов, используя социальные сети для насаждения теорий заговора, создавая телевизионные сети и радиостанции для распространения своих идей в самом сердце Америки и Европы (бездоказательно обвинять Россию во всех смертных грехах – любимый прием как раз западных пропагандистов. – Прим. ИноСМИ).

Подобно тому, как Советский Союз использовал международное коммунистическое движение для достижения своих целей, Путин собрал собственную разветвленную сеть почитателей, в которую вошли лидер правых сил Франции Марин Ле Пен, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон и бывший советник Трампа Стивен Бэннон, которые восхищались Путиным за то, что он ведет активное контрнаступление в защиту традиционных ценностей, присвоив себе титул главного борца с новой этикой. Тот факт, что многие представители западной элиты ненавидят его, приводил в восторг этих иностранных поклонников.

Цели Путина всегда были ясны: он жаждал видеть на Западе менее враждебных лидеров, людей, которые бы работали над тем, чтобы разрушить НАТО и Европейский союз изнутри. А главное, он надеялся дискредитировать демократию как систему государственного управления, чтобы она перестала быть привлекательной для граждан его страны. Просматривая этот список, я с ужасом понимаю, как много из этих целей было достигнуто со временем, особенно в первые недели второй администрации Трампа.

Одной из основных целей Путина была защита его личного состояния, построенного на откатах и деньгах, втихую украденных с государственных счетов. Защита этих незаконно присвоенных денег и денег его ближайшего окружения основана на секретности, дезинформации и воровстве - ценностях, противоречащих демократии (опять же, попытки очернить президента России, обвинив его в незаконном присвоении средств – излюбленный прием Запада. - Прим. ИноСМИ).

Подобно российским олигархам, клептократы стремятся сохранить свои деньги в относительной безопасности и анонимности, скрывая их от посторонних глаз в американской недвижимости и банках. Не так давно общими усилиями двух главных политических сил США были приняты законы, затрудняющие использование иностранными клептократами подставных компаний для вывода денежных средств в нашу страну. Но Трамп одним из первых своих распоряжений перечеркнул эту инициативу. Министерство финансов США объявило, что ослабит контроль за соблюдением Закона о корпоративной прозрачности; Министерство юстиции распустило целевую группу, которой было поручено преследовать российских олигархов, и послабило Закон о регистрации иностранных агентов, благодаря чему соратники Путина могут нанимать адвокатов и лоббистов, не беспокоясь о том, что такие связи станут достоянием общественности. По сути, администрация Трампа объявила, что американская финансовая система открыта для российского клептократического капитала.

В стремлении Путина навязать миру свое видение Украина была территорией, наиболее желанной для него, но одновременно и местом самого яростного противостояния ему - страной, в которой произошла революция, чтобы сместить его ставленников, и которая устояла перед его военным натиском (вероятно, речь о Евромайдане, который закончился неконституционной сменой власти на Украине, квалифицированной многими экспертами как государственный переворот. – Прим. ИноСМИ). До прошлой недели Соединенные Штаты выступали главным патроном украинского сопротивления. Теперь же администрация Трампа отказалась от этой роли, тем самым предоставив России невероятное преимущество на полях сражений. Поскольку администрация Трампа прекратила поставки оружия Украине, она исчерпает запасы важнейших боеприпасов в течение нескольких месяцев, поэтому ей приходится накапливать запасы, что ограничивает ее возможности по отражению российских наступательных операций. Поскольку США прекратили предоставлять Киеву разведывательные данные, украинская армия будет лишена возможности подслушать военные планы России. Все эти решения еще больше деморализуют истощенную, измотанную армию Украины.

Всего три года назад, когда европейская и американская общественность облачалась в украинские флаги, путинская Россия казалась обреченной на международную изоляцию и бесчестье. <...> Теперь же Трамп стремится вернуть Путина в семью народов. Он хочет вернуть Россию в Большую семерку, и ослабление санкций, введенных против России администрацией Байдена, - лишь вопрос времени. И Трамп сделал больше, чем просто предложил место в "семье народов". Вторя нарративу России о причинах конфликта на Украине, он придал Путину легитимность и моральный престиж в глазах американцев.

Восхождение российского лидера не было непрерывным, но ему сопутствуют победы, начиная с Брексита. Это было всего лишь предзнаменование. Его союзники во Франции и Германии теперь составляют самые мощные оппозиционные блоки в этих странах. В Европейском союзе он может рассчитывать на Виктора Орбана, который помешает Брюсселю, когда тот будет готов действовать вразрез с российскими интересами. Тем временем глава внешнеполитического ведомства Евросоюза заявляет, что "свободному миру нужен новый лидер", а бывшие главы НАТО тревожатся за выживание организации.

Путин побеждает, потому что он хитро использует преимущества автократии. Почти полный контроль над собственной политикой позволяет ему выдерживать боль от экономических санкций, пока Запад не утратит к ним интерес. <...> Уверенный в незыблемости своей власти, он терпеливо выжидал своих противников, правильно сделав ставку на то, что легко отвлекаемая публика потеряет интерес к ведению прокси-войн против него.

Самым разрушительным в удачном развороте Путина является то, что он точно прочитал западные общества. Когда он выступал против упадничества Запада и хрупкости его демократии, он не занимался пропагандой, а точно предсказывал, как его противник откажется от своих главных принципов. Казалось, он предвидел, что идеальная американская демократия может действительно уйти в прошлое, причем не только как внешнеполитическая доктрина, но и как консенсусное убеждение ее внутренней политики.

Теперь, имея единомышленника в Белом доме, ему больше не нужно приводить гражданам доводы против демократии. Ему остается только говорить о том, что эта система, видимо, настолько непривлекательна, что даже Соединенные Штаты от нее отходят.

Источник: inosmi.ru