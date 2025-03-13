Павел Воробьев: Евросоюз, по сути, вмешивается во внутренние дела стран ЦА

В апреле 2025 года состоится саммит между странами Центральной Азии и Европейским союзом. "ВЭС 24" побеседовал с научным сотрудником Института стратегического анализа и прогноза (ИСАП) при Кыргызско-Российском Славянском университете Павлом Воробьевым и узнал, как видят политику ЕС в регионе.

– С одной стороны, страны континентальной Европы вводят санкции в отношении суверенных государств и бизнеса, а с другой - пытаются привлечь страны региона к сотрудничеству. Насколько далеко может зайти Европа в своей санкционной политике по отношению к странам Центральной Азии?

– Планируемый саммит можно рассматривать как попытку усиления интересов ЕС в странах ЦА. Относительно не интересный регион до последнего времени для ЕС все больше вызывает интерес у стран Старого Света. И тут есть несколько ракурсов - во-первых, это отстаивание своих интересов, в регионе, где переплетаются интересы РФ и КНР; во-вторых, в последнее время ЕС все больше интересуют полезные ископаемые (редкоземельные ресурсы, энергоресурсы и т.п.) стран региона. А кроме того, после введения санкций в отношении РФ Центральная Азия стала фактически перевалочным пунктом на пороге товаров в Россию. В этом плане ЕС не может сильно давить на страны ЦА по соблюдению санкций в отношении РФ, т.к. излишнее политическое давление может вполне правомерно (и это уже подчеркивалось в выступлениях некоторых лидеров стран ЦА) говорить о попытке вмешательства во внутреннюю политику стран.

Вводя определенные ограничения в отношении стран ЦА, в ЕС понимают, что излишнее политическое или санкционное давление еще больше отдалит регион ЦА от ЕС, так как фактически, кроме, может быть, Казахстана, сильных торгово-экономических отношений между странами нет. Также нельзя забывать, что за последнее время страны ЕС и Великобритания пытаются сместить трудовые миграционные потоки ЦА с РФ на ЕС, но успехов в этом направлении нет.

Учитывая, что особо рычагов давления со стороны ЕС на страны ЦА нет, Европе приходится балансировать. И можно проследить, как после февраля 2022 года множество европейских чиновников посетило регион и как менялась их риторика в отношении сотрудничества с Россией. И если вначале фактически между строк читались определенные "угрозы" из-за несоблюдения санкций в отношении РФ, то в дальнейшем все изменилось - со стороны ЕС стали предлагаться определенные инвестиционные проекты в экономику стран и т.п. Но необходимо отметить, что большая часть данных предложений на данный момент не реализована.

Думаю, что усиление каких-либо санкций в отношении определенных юридических, а возможно, и физических лиц, со стороны ЕС будет продолжена, но большей степенью данные санкции будут вводиться точечно и не в массовом порядке.

– В преддверии апрельского саммита стоит обратить внимание на изменение взаимодействия между ЕС и США по многим вопросам, включая ситуацию вокруг Украины. Существует мнение, что на саммите ЕС будет пытаться склонить страны Центральной Азии на свою сторону. Зачем это Европе?

– До последнего времени фактически политику ЕС в ЦА по многим аспектам (вопросы безопасности, развитие гражданского общества, продвижение демократии и т.п.) можно было рассматривать в связке с другими крупными геополитически игроками, в первую очередь - США и Великобританией. Но разночтения между ЕС и США по некоторым геополитическим вопросам (и в первую очередь, по вопросу Украины), а также сворачивание или приостановка финансирования многих общественно-гуманитарных проектов США по всему миру (в том числе и в ЦА) отчасти скажется на реализации проектов США и ЕС в ЦА.

– Недавно состоялся визит депутатов Европарламента в Кыргызстан, где они встретились с президентом Садыром Жапаровым. Во время встречи президент КР обратил внимание депутатов на недальновидность политики ЕС, в частности в вопросе о НКО и резолюциях, которые ЕС принимает в негативном ключе в отношении Кыргызстана. Почему на Ваш взгляд, ЕС постоянно пытается давить на республику?

– Необходимо отметить, что не только КР, но и другие страны ЦА испытывают определенное давление со стороны чиновников ЕС, а также европейских общественных фондов (с финансированием от ЕС) из-за позиций по некоторым законодательным изменениям, в частности в Кыргызстане (закон "О СМИ" и "О НКО"), в Казахстане (закон "О масс-медиа") нормы предлагаемых изменений рассматриваются чиновниками ЕС как "попытка ограничить гражданские права и свободы" в республиках ЦА. "Озабоченность" ЕС связана в первую очередь с нормами об открытии данных о финансировании тех или иных фондов, институтов и СМИ. Давление со стороны чиновников ЕС заключается в том, что, в случае принятия данных законопроектов, чиновники ЕС прогнозируют возможное сворачивание определенных социально-гуманитарных проектов при финансовой поддержке ЕС в регионе, персональные санкции со стороны ЕС в отношении лиц, поддерживающих данные законопроекты, а также ухудшение позиций стран в разнообразных рейтингах свободы гражданских прав.

ЕС, предлагая свое видение по вопросам построения гражданского общества и демократических институтов в странах Центральной Азии, в том числе и в Кыргызстане, зачастую не принимает во внимание, что своими резолюциями или рекомендациями они фактически вмешиваются во внутренние дела страны. И заявление президента КР Садыра Жапарова на встрече с депутатами парламента ЕС по вопросу ведения политики ЕС в отношении КР вполне логично и имеет под собой основания.