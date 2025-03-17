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Кыргызстан, ЕС и ЕБРР подписали меморандум о климатической устойчивости

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 17 марта, встретился с комиссаром Европейского Союза по международному партнерству Йозефом Сикела. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, обсуждены ключевые вопросы стратегического сотрудничества.

Глава государства, приветствуя Йозефа Сикела, поздравил с назначением, выразив надежду на успешное сотрудничество.

Садыр Жапаров отметил, что Европейский Союз является надежным партнером Кыргызстана с момента обретения страной независимости. Он подчеркнул активный диалог между Кыргызстаном и странами ЕС, а также подписанное в июне 2024 года в Брюсселе Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Президент выразил уверенность, что это соглашение станет важным шагом в развитии торговых, экономических и инвестиционных отношений.

Глава государства рассказал о текущей социально-экономической ситуации в стране, подчеркнув, что за последние четыре года государственный бюджет вырос почти в три раза, а ВВП увеличился вдвое. Он отметил рост пенсий и социальных выплат, а также решительную борьбу с коррупцией, направленную на укрепление государственных институтов, повышение доверия к судебной системе и обеспечение безопасности граждан.

"Мы высоко ценим постоянную поддержку Европейского Союза в проведении демократических реформ и развитии стабильного и устойчивого государства в Кыргызстане", - отметил президент.

Садыр Жапаров подчеркнул о принятых важных нормативно-правовых актах для укрепления доверия, создании благоприятного инвестиционного климата и деловой среды, а также для защиты собственности и обеспечения прав инвесторов.

Президент предложил ЕС сотрудничество в продвижении зеленых инициатив, систем раннего предупреждения о природных катастрофах, низкоуглеродного развития и перехода на возобновляемые источники энергии.

Он также напомнил, что по инициативе Кыргызстана и при широкой поддержке горных партнеров, ООН объявила 2023–2027 годы "Пятилетием действий по развитию горных регионов".

В этом контексте, он призвал Европейский Союз присоединиться в качестве донора к дорожной карте Кыргызстана по устойчивому развитию горных регионов, поскольку многие европейские страны также являются горными, у них есть схожие проблемы, такие как сохранение ледников, защита горных экосистем и обеспечение устойчивого развития.

В свою очередь, комиссар Сикела высоко оценил историческое соглашение о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, как имеющее решающее значение для регионального мира, и подтвердил приверженность ЕС региональной интеграции и взаимосвязи между Центральной Азией и Европой.

"Кыргызстан имеет огромный потенциал в области возобновляемой энергии, и ЕС готов поддержать проекты, которые приносят устойчивые и долгосрочные выгоды региону и реализуют этот потенциал. Инициативы, согласованные во время моего визита, определенно помогут в этом", - подчеркнул комиссар Йозеф Сикела.

Далее состоялась церемония подписания финансового соглашения в присутствии Садыра Жапарова и комиссара Йозефа Сикела.

Так, Кабинет Министров Кыргызской Республики, Европейский Союз и Европейский банк реконструкции и развития подписали Меморандум о взаимопонимании по запуску новой программы, направленной на увеличение инвестиций в ирригацию с целью повышения устойчивости Кыргызстана к изменению климата.

Программа направлена на поддержку внедрения водосберегающих технологий и инновационных решений, которые будут способствовать повышению производительности сельского хозяйства в стране.


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URL: https://www.vb.kg/444005
Теги:
Садыр Жапаров, Европейский союз, сотрудничество, Кыргызстан
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