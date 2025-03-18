В Джети-Огузе государству возвращены земельные участки

В государственную собственность возвращен земельный участок мерою 6,60 сот. со складским помещением площадью 18 кв.м., первоначально находящийся на балансе средней школы "Сарт Аке" села Кызыл-Суу Джети-Огузского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, указанный земельный участок в 2004 году был незаконно выведен в частную собственность. При этом, нынешний собственник, осознавая незаконность своего владения имуществом, на добровольной основе передал земельный участок на баланс Кызыл-Сууйского айыл окмоту.

Аналогично, на участке "Уч-Карабулун" Кызыл-Сууйского айыльного аймака Джети-Огузского района, на берегу озера Иссык-Куль возвращён в государственную собственность земельный участок мерою 2 га с назначением под сельское хозяйство, на котором были произведены строительные работы туристического направления.

Осознавая незаконность владения земельным участком и его нецелевое использование, фактические собственники на добровольной основе передали 2 га земли на баланс государства.