Китай и Кыргызстан обсудили строительство монорельсов в Бишкеке

Торговым представительством при Министерстве экономики и коммерции КР в Республике Узбекистан была организована трехсторонняя встреча между представителями китайской компании CRRC Changchun Railway Vehicles, мэрией города Бишкек и Государственным предприятием "НК" Кыргыз Темир Жолу". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, основная тема обсуждения – возможность строительства монорельсовых дорог в Бишкеке и перспективы их дальнейшего развития. В ходе переговоров стороны договорились детально изучить все аспекты реализации данного проекта, включая его экономическую и техническую целесообразность.

Мэрия города Бишкек представит китайской стороне эскизы строительства монорельсовых дорог для изучения. Власти города также подчеркнули, что данный проект может быть реализован в рамках Государственно-частного партнерства, что открывает дополнительные возможности для привлечения зарубежных инвесторов.

ГП "НК" "Кыргыз Темир Жолу" выразило заинтересованность в гибридных электропоездах, которые позволят значительно сократить вредные выбросы в атмосферу и повысить экологичность железнодорожного транспорта в Кыргызстане.

Реализация проекта монорельсовых дорог в Бишкеке позволит значительно улучшить транспортную инфраструктуру столицы, обеспечив удобное и современное средство передвижения для горожан. Новый вид транспорта снизит нагрузку на существующую дорожную сеть, сократит время в пути и повысит мобильность населения.