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В Кара-Балте пройдет первенство ДЮСШ №2 по легкоатлетическому многоборью

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- Самуэль Деди Ирие
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29 марта на базе СК "Манас" в городе Кара-Балта состоится открытое первенство ДЮСШ №2 Жайылского района по легкоатлетическому многоборью. Соревнования будут посвящены памяти заслуженного тренера Кыргызской Республики Н.Ф. Ориненко.

В этом году в соревнованиях примут участие юноши и девушки 2008 года рождения и младше, которые будут соревноваться в четырех возрастных группах. Программа многоборья включает в себя бег и прыжки в длину.

Победители и призеры будут награждены дипломами и медалями, а непосредственно подготовкой и проведением турнира займется судейская коллегия во главе с главным судьей В.В. Абрамовым.

Это событие предоставляет молодым спортсменам уникальную возможность продемонстрировать свои спортивные достижения и стать частью спортивной традиции Жайылского района.


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URL: https://www.vb.kg/444284
Теги:
Жайылский район, легкая атлетика, Кыргызстан
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