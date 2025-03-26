В Кара-Балте пройдет первенство ДЮСШ №2 по легкоатлетическому многоборью

29 марта на базе СК "Манас" в городе Кара-Балта состоится открытое первенство ДЮСШ №2 Жайылского района по легкоатлетическому многоборью. Соревнования будут посвящены памяти заслуженного тренера Кыргызской Республики Н.Ф. Ориненко.

В этом году в соревнованиях примут участие юноши и девушки 2008 года рождения и младше, которые будут соревноваться в четырех возрастных группах. Программа многоборья включает в себя бег и прыжки в длину.

Победители и призеры будут награждены дипломами и медалями, а непосредственно подготовкой и проведением турнира займется судейская коллегия во главе с главным судьей В.В. Абрамовым.

Это событие предоставляет молодым спортсменам уникальную возможность продемонстрировать свои спортивные достижения и стать частью спортивной традиции Жайылского района.