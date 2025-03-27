ЦИК КР досрочно прекратил полномочия ряда депутатов

26 марта Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов КР утвердила решения территориальных избирательных комиссий Баткенской, Бишкекской и Алайской областей о прекращении полномочий ряда депутатов местных кенешей и передаче мандатов следующим кандидатам.

Изменения в составах местных кенешей

Баткенский городской кенеш:

- Полномочия Абдыкаар уулу Улана (Ыйман Нуру) прекращены, мандат передан Таштанову Данияру Иркиновичу (Ыйман Нуру).

- Полномочия Малик кызы Гулнур (Жаңы Кыргызстан) прекращены, мандат передан Саматовой Абибе Абдиламитовне (Жаңы Кыргызстан).

- Полномочия Сулайманбек уулу Акжола (Жаңы Кыргызстан) прекращены, мандат передан Алишерову Кенжебаю Сабировичу (Жаңы Кыргызстан).

- Полномочия Дүйшөевой Уулкан Азизбаевны (Ынтымак) прекращены, мандат передан Жороевой Каныгүл Саматовне (Ынтымак).

Бишкекский городской кенеш:

- Полномочия Мусагул уулу Амантура (Эмгек) прекращены, мандат передан Майрамбек уулу Сыргака (Эмгек).

- Полномочия Жумалиева Чынгыза Зайнидиновича (Жаңы күч – Новая сила) прекращены, мандат передан Улугбекову Алмазбеку Улугбековичу (Жаңы күч – Новая сила).

Алайский район:

- В Курманжан Датка айылном кенеше полномочия Сарыбаевой Гулумкан Маликовны прекращены, мандат передан Абдиевой Айнагүл Ашимбековне.

- В Памир-Алай айылдык кенеше полномочия Турдубекова Мурзабая Жеенековича прекращены, мандат передан Косоновой Гүлзине Турганбаевне.

ЦИК продолжает процесс ротации депутатов в местных кенешах согласно действующему законодательству.