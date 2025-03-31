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Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан урегулировали границы

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 31 марта, по итогам трехсторонней встречи лидеров Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана - Садыра Жапарова, Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева подписаны договор о точке стыка государственных границ трех государств и Худжандская декларация о вечной дружбе в городе Худжанд. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, главы государств подчеркнули, что подписание данных документов символизирует уважение к суверенитету и территориальной целостности стран, а также служит примером конструктивного диалога и эффективного сотрудничества в Центральной Азии.

Достигнутые соглашения открывают новые перспективы для укрепления взаимного доверия, поддержания стабильности и развития интеграционных процессов в регионе.

Кроме того, лидеры трех стран приняли участие в церемонии открытия символической стелы, установленной в точке стыка государственных границ трех стран. Торжественное мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи из Худжанде.

В ходе церемонии главы государств одновременно нажали кнопку, установленную на специальной стойке. После этого заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана, а также заместители премьер-министров Таджикистана и Узбекистана разрезали ленту, официально открыв стелу.

Стела олицетворяет дружбу народов и символизирует новую эпоху сотрудничества, доверия и добрососедства между странами после окончательного урегулирования пограничных вопросов.


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URL: https://www.vb.kg/444467
Теги:
граница, декларация, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан
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