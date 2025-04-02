В Европарламенте обсудили торговлю и климатическое партнёрство с КР

В Европейском парламенте в Страсбурге прошёл круглый стол с участием делегации Кыргызской Республики во главе заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова, депутатов Европарламента, представителей евроинститутов, дипломатического корпуса, СМИ и экспертного сообщества. В мероприятии также принял участие заместитель министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Байсалов представил ключевые достижения Кыргызской Республики за последние годы в социально-экономическом развитии и инициировал обсуждение новых форматов взаимодействия с Европейским Союзом. Особое внимание было уделено вопросам торговли, устойчивого развития, водно-энергетической повестки и климатического сотрудничества.

В преддверии первого в истории Саммита ЕС–Центральная Азия на уровне глав государств, который пройдёт 3–4 апреля в Самарканде, кыргызская делегация подтвердила приверженность стратегическому и долгосрочному партнёрству с ЕС. Кыргызстан приветствует участие Президента Европейского совета Антониу Кошты и Председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в этом важнейшем событии.

Особенно знаменательно, что 31 марта Центральная Азия отметила исторический трехсторонний саммит - встречу лидеров Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Худжанде, по итогам которой главы государств торжественно объявили о полном согласовании границ между тремя странами. Это событие ознаменовало новую эпоху мира, дружбы и братства в Ферганской долине и во всей Центральной Азии.

В ходе дискуссии в Европарламенте Эдил Байсалов отметил необходимость создания постоянных координационных механизмов с ЕС, включая совместный инвестиционный фонд или банк для реализации региональных проектов. Также он подчеркнул значимость климатических инициатив Кыргызстана, включая проведение в апреле 2025 года Международной конференции "Глобальный горный диалог" и Всемирного молодёжного горного фестиваля на озере Иссык-Куль.

В течение ближайших двух дней правительственная делегация Кыргызской Республики проведёт отдельные брифинги для всех депутатских групп и фракций Европарламента, чтобы расширить политический диалог и согласовать конкретные шаги по углублению кыргызско-европейского сотрудничества.