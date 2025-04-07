Octobank получил рейтинг Moody's - знак стабильности и доверия

Узбекский частный банк Octobank получил международный кредитный рейтинг от одного из ведущих мировых агентств - Moody's Investors Service. Банку присвоена долгосрочная оценка на уровне B3 со стабильным прогнозом, что отражает как текущую устойчивость его финансового положения, так и уверенность в его стратегическом развитии.

Рейтинг от Moody's - значимое достижение не только для самого банка, но и для всего банковского сектора Узбекистана и стран СНГ. Для частных финансовых организаций региона получение рейтинга от "большой тройки" международных агентств остаётся редкостью, что делает случай Octobank особенно показательным.

Финансовая стабильность как основа

Согласно отчёту Moody's, Octobank завершил 2024 год с сильными результатами:

Чистая прибыль составила 144 млрд сумов Рентабельность активов (ROA) достигла 4,8% Ликвидные активы составляют почти 80% от общего объема Капитал первого уровня - 38%, общий уровень капитала - 48,3%, что значительно превышает нормативные требования

Такая структура баланса позволяет банку с уверенностью противостоять макроэкономическим колебаниям, включая внешние шоки и валютные риски.

Перспективы роста и повышения рейтинга

Moody's ожидает, что в ближайшие 12–18 месяцев финансовое положение Octobank останется стабильным. Возможность пересмотра рейтинга в сторону повышения будет зависеть от дальнейшего расширения клиентской базы, внедрения новых цифровых решений и сохранения текущей динамики роста.

"Это первый международный рейтинг для Octobank - и мы видим, что курс развития нашего банка выбран правильно. Рейтинг Moody's поможет нам выстраивать еще более стабильные отношения с международными партнёрами и сделает нас заметнее на глобальном рынке. У нас масштабные планы по запуску новых продуктов и сервисов, и это станет основным драйвером роста нашего банка в ближайшие годы", - заявил председатель правления Octobank Искандар Турсунов.

Частный банковский сектор выходит на международную арену

Octobank - универсальный коммерческий банк с более чем 20-летней историей, обслуживающий свыше 3 миллионов физических лиц и более 2500 корпоративных клиентов. Активно инвестируя в цифровую трансформацию, банк стремится не только укреплять позиции на внутреннем рынке, но и выстраивать международные связи.

Octobank регулярно представляет Узбекистан на ключевых отраслевых мероприятиях, включая:

Sibos 2024 (Пекин) FINNEXT Asia 2024 Плас-Форум 2024 Qorus Reinvent Forum 2025 (Бангкок)

Рейтинг как маркер доверия

Moody's оценивает не только финансовые показатели, но и качество управления, устойчивость к рискам, стратегические перспективы компании. Присвоение рейтинга от такого агентства - это знак доверия международного сообщества и открытие новых возможностей: от выхода на глобальные рынки капитала до привлечения иностранных партнёров.

Пример Octobank демонстрирует, что частные банки Узбекистана и региона в целом готовы соответствовать мировым стандартам и участвовать в международной экономике на равных.