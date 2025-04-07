Octobank получил рейтинг Moody's - знак стабильности и доверия

Узбекский частный банк Octobank получил международный кредитный рейтинг от одного из ведущих мировых агентств - Moody's Investors Service. Банку присвоена долгосрочная оценка на уровне B3 со стабильным прогнозом, что отражает как текущую устойчивость его финансового положения, так и уверенность в его стратегическом развитии.
Рейтинг от Moody's - значимое достижение не только для самого банка, но и для всего банковского сектора Узбекистана и стран СНГ. Для частных финансовых организаций региона получение рейтинга от "большой тройки" международных агентств остаётся редкостью, что делает случай Octobank особенно показательным.
Согласно отчёту Moody's, Octobank завершил 2024 год с сильными результатами:
Такая структура баланса позволяет банку с уверенностью противостоять макроэкономическим колебаниям, включая внешние шоки и валютные риски.
Moody's ожидает, что в ближайшие 12–18 месяцев финансовое положение Octobank останется стабильным. Возможность пересмотра рейтинга в сторону повышения будет зависеть от дальнейшего расширения клиентской базы, внедрения новых цифровых решений и сохранения текущей динамики роста.
"Это первый международный рейтинг для Octobank - и мы видим, что курс развития нашего банка выбран правильно. Рейтинг Moody's поможет нам выстраивать еще более стабильные отношения с международными партнёрами и сделает нас заметнее на глобальном рынке. У нас масштабные планы по запуску новых продуктов и сервисов, и это станет основным драйвером роста нашего банка в ближайшие годы", - заявил председатель правления Octobank Искандар Турсунов.
Octobank - универсальный коммерческий банк с более чем 20-летней историей, обслуживающий свыше 3 миллионов физических лиц и более 2500 корпоративных клиентов. Активно инвестируя в цифровую трансформацию, банк стремится не только укреплять позиции на внутреннем рынке, но и выстраивать международные связи.
Octobank регулярно представляет Узбекистан на ключевых отраслевых мероприятиях, включая:
Moody's оценивает не только финансовые показатели, но и качество управления, устойчивость к рискам, стратегические перспективы компании. Присвоение рейтинга от такого агентства - это знак доверия международного сообщества и открытие новых возможностей: от выхода на глобальные рынки капитала до привлечения иностранных партнёров.
Пример Octobank демонстрирует, что частные банки Узбекистана и региона в целом готовы соответствовать мировым стандартам и участвовать в международной экономике на равных.