За 6 месяцев ГНС промаркировала более 853 тысяч тонн топлива

С начала введения обязательной маркировки топлива Государственной налоговой службой Кыргызской Республики совместно с оператором маркировки ОАО "Учкун" промаркировано 853 489,2 тонны горюче-смазочных материалов, из которых 396 304,4 тонны составляет дизельное топливо и 457 184,8 тонны - бензин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За период с октября 2024 года по март 2025 года налоговые поступления от нефтетрейдеров в государственный бюджет увеличились на 3,3 млрд сомов по сравнению с аналогичным периодом 2023–2024 годов. В том числе поступления по акцизному налогу выросли на 700 млн сомов.

Использование системы маркировки способствует борьбе с нелегальным оборотом топлива, повышению качества реализуемых ГСМ, а также обеспечивает эффективное администрирование объёмов легального топлива в стране.

На постоянной основе проводятся мероприятия по проверке наличия топливного маркера на автозаправочных станциях. В ходе проверок выявлено 10 АЗС с немаркированными ГСМ.

Напомним, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР №361 "О введении маркировки топлива", с 1 октября 2024 года в Кыргызстане введена обязательная маркировка произведённого и импортируемого бензина и дизельного топлива специальным топливным маркером. Согласно постановлению, с 1 января 2025 года на территории Кыргызской Республики введён запрет на оборот немаркированного бензина и дизтоплива. За оборот немаркированных подакцизных товаров предусмотрена ответственность в соответствии со статьёй 313 Кодекса КР о правонарушениях и статьёй 239 Уголовного кодекса КР.

Рекомендуем всем налогоплательщикам, осуществляющим деятельность с подакцизными товарами, строго соблюдать требования действующего законодательства во избежание мер административной или уголовной ответственности.