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В Чуйской области бывший член ОПГ пытался убить родственников

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Сотрудниками милиции совместно с УГКНБ Чуйской области задержан член организованной преступной группы по подозрению в совершении покушения на убийство . Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным,

11 апреля в милицию обратился гражданин С.А. о принятии мер в отношении родственника С.Б. 1967 года рождения, который нанес ему телесные повреждения и угрожал ружьем физической расправой, также в доме расположенного в селе Кашка-Суу Аламудунского района, умышленно повредил имущество.

С аналогичным заявлением обратился другой родственник Ж.М., о принятии мер в отношении вышеуказанного родственника, который также нанес телесные повреждения.

Данные факты зарегистрированы в ОВД Аламудунского района и начата доследственная проверка.

В ходе проверки следственно – оперативной группой ОВД Аламудунского района осуществлен выезд по вышеуказанному адресу, где установлено, что между вышеуказанными гражданами прошел конфликт, где гражданин С.Б., взяв в руки заряженное гладкоствольное ружье направил в сторону граждан С.А. и Ж.М., и пытался произвести выстрел, в это время рядом находящийся гражданин по имени "У" отобрал у него ружье. Однако С.Б., не останавливаясь взял в руки камень и стал наносить им телесные повреждения.

На месте происшествия было изъято гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра, патроны и камень.

В связи с чем по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 37,122 (Покушение на убийство) УК Кыргызской Республики.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гражданин С.Б. 1967 года рождения ранее неоднократно судим и ранее состоял на оперативном учете в МВД как член ОПГ.

По данному факту гражданин С.Б. в порядке ст.96 УПК Кыргызской Республики был задержан и водворен в изолятор временного содержания.Назначены все необходимые судебно –правовые экспертизы, следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/444924
Теги:
ОПГ, покушение, убийство
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