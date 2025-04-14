Погода
$ 87.32 - 87.78
€ 98.70 - 99.62

Миколас Алекна установил мировой рекорд в метании диска

288  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

13 апреля в городе Рамона (Оклахома, США) литовский легкоатлет Миколас Алекна переписал историю лёгкой атлетики. На этапе Континентального тура Всемирной легкой атлетики (World Athletics Continental Tour Bronze) 22-летний спортсмен метнул диск на 75,56 метра, установив новый мировой рекорд.

Алекна начал с сенсации уже в первом раунде, превысив свой предыдущий рекорд (74,35 м) броском на 74,89 м. В четвёртом раунде он улучшил результат до впечатляющих 75,56 м, подняв планку ещё выше. Интригу добавил австралиец Мэтт Денни, который также превзошёл старый рекорд литовца (74,78 м), но его успех оказался кратковременным.

Миколас - сын легендарного метателя Виргилиюса Алекны, двукратного олимпийского чемпиона. Новый рекорд делает молодого спортсмена главным фаворитом чемпионата мира, который пройдёт в Токио в конце этого года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444973
Теги:
легкая атлетика, Литва
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  