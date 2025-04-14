Миколас Алекна установил мировой рекорд в метании диска

13 апреля в городе Рамона (Оклахома, США) литовский легкоатлет Миколас Алекна переписал историю лёгкой атлетики. На этапе Континентального тура Всемирной легкой атлетики (World Athletics Continental Tour Bronze) 22-летний спортсмен метнул диск на 75,56 метра, установив новый мировой рекорд.

Алекна начал с сенсации уже в первом раунде, превысив свой предыдущий рекорд (74,35 м) броском на 74,89 м. В четвёртом раунде он улучшил результат до впечатляющих 75,56 м, подняв планку ещё выше. Интригу добавил австралиец Мэтт Денни, который также превзошёл старый рекорд литовца (74,78 м), но его успех оказался кратковременным.

Миколас - сын легендарного метателя Виргилиюса Алекны, двукратного олимпийского чемпиона. Новый рекорд делает молодого спортсмена главным фаворитом чемпионата мира, который пройдёт в Токио в конце этого года.