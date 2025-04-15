Финансовая система на основе доллара может рухнуть из-за Трампа

С начала апреля курс доллара США начал стремительно падать, вызвав тревогу на мировых финансовых рынках. За первые две недели месяца американская валюта ослабла более чем на 4% по отношению к корзине основных валют, в то время как доходность по десятилетним гособлигациям выросла на 0,3 процентных пункта, пишет "The Economist".

Экономисты отмечают, что подобное сочетание - падение валюты, рост доходности облигаций и нестабильность фондового рынка - уже наблюдалось в Японии в 1990-х годах. Тогда это получило название "тройной удар" или triple yasu (от яп. "дешевый"): дешевый иен, дешевый фондовый рынок и высокая стоимость заимствований.

Сейчас в похожем положении может оказаться и экономика США, которая десятилетиями пользовалась доверием к доллару как к мировой резервной валюте. Это позволяло Вашингтону безболезненно наращивать государственный долг и финансировать дефицит бюджета. Однако устойчивость этой модели начинает вызывать сомнения.

Администрация Дональда Трампа, как сообщается, временно приостановила введение новых тарифов, что на короткий срок охладило панику. Но фундаментальные проблемы - чрезмерная долговая нагрузка, политическая нестабильность и снижение доверия инвесторов - остаются нерешёнными.

Если отток капитала из долларовых активов продолжится, США могут столкнуться с крайне болезненным сценарием: ростом стоимости заимствований, девальвацией валюты и снижением уровня жизни.

Эксперты предупреждают: пока доллар слабеет, мировая финансовая система входит в зону турбулентности. И если доллар утратит статус безусловной опоры глобальной экономики, последствия почувствуют далеко за пределами Америки.