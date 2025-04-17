Марат Иманкулов: "Если начнётся Третья мировая - она может стать последней"

В Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына состоялся День Памяти в рамках проекта "Уроки Памяти". Организатором выступил Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" при поддержке Совета безопасности КР. Главная цель проекта - напомнить молодёжи Кыргызстана о событиях Великой Отечественной войны и о вкладе, который внёс наш народ в Великую Победу.

На встречу со студентами пришёл секретарь Совета безопасности КР, генерал-лейтенант Марат Иманкулов. Его выступление не оставило никого равнодушным.

- Наша сегодняшняя встреча - особая. Этот проект - часть мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы. В прошлом году на саммите ОДКБ был согласован единый план празднования юбилея. Президент России Владимир Путин пригласил коллег принять участие в Параде Победы на Красной площади. Президент Садыр Жапаров приглашение принял. 9 мая он будет в Москве, а в Бишкеке Парад состоится 8 мая, - отметил Иманкулов.

Цифры, за которыми судьбы

Генерал напомнил студентам о масштабах трагедии, развернувшейся на полях Второй мировой:

- Великая Отечественная война - самая кровопролитная в истории человечества. Из 27 миллионов погибших советских граждан - 12 миллионов были военнослужащими. Более 11 миллионов человек были уничтожены в фашистских концлагерях. Только в Освенциме - 4 миллиона.

Особо он подчеркнул подвиг блокадного Ленинграда и его жителей.

- 860 тысяч ленинградцев умерли от голода. Каждый день на человека выдавали 125–200 граммов хлеба. Спасаясь, тысячи детей были вывезены в безопасные регионы, в том числе - в Кыргызстан. Здесь их принимали как родных. Одна только Токтогон Алтыбасарова из Иссык-Кульской области приютила 150 детей. В её семье уже было восемь своих - и она с мужем-фронтовиком воспитала всех, - сказал он.

Ржев - "мясорубка войны"

В 2023 году делегация Кыргызстана побывала в Ржеве - на открытии памятника нашим землякам, погибшим в кровопролитных боях под этим городом.

- Сражение под Ржевом длилось 15 месяцев. Историки называют его "Ржевской мясорубкой". По разным данным, там погибли до 80 тысяч кыргызстанцев. А всего на фронт ушли около 365 тысяч человек - каждый шестой житель республики на тот момент. Погибли - 160 тысяч. Половина ушедших. Это страшные цифры, - поделился Иманкулов.

Герои и уроки истории

За подвиги в годы войны 73 кыргызстанца были удостоены звания Героя Советского Союза, 29 - получили Орден Славы трёх степеней. Почти половина всех жертв Второй мировой - 40 процентов - пришлась на СССР.

- Эти цифры долгое время были засекречены. Их открыли только в 80-е годы. Почему скрывали? Потому что противник мог использовать информацию о потерях, чтобы оценить мобилизационный резерв страны.

Сложности сегодняшнего дня

Генерал провёл параллели с сегодняшними вызовами.

- В 1991 году СССР распался, но нам удалось избежать катастрофы. Мы создали СНГ и ОДКБ - систему коллективной безопасности. Сейчас ситуация в мире снова напряжённая. Поднимает голову фашизм, нацизм. Прогнозы экспертов - пугают. Если начнётся Третья мировая - она может стать последней, ведь мы живём в ядерный век, - добавил он.

Глава Совбеза напомнил, что в регионе сохраняются реальные угрозы.

- Вспомним Баткен 1999 и 2000 годов, когда террористы Исламского движения Узбекистана пытались прорваться через границу. Или Сирию, где террористический интернационал захватил власть. Там сейчас около 20 тысяч наёмников, из них около 5 тысяч - выходцы из Центральной Азии, включая Кыргызстан. Кто даст гарантию, что они не вернутся обратно? - отметил он.

Наша сила - в единстве

Завершая выступление, Марат Иманкулов подчеркнул, что мы обязаны помнить, как храбро сражались наши отцы и деды.

- Они шли в бой и без оружия, врукопашную. Не только освобождали СССР, но и помогали Европе избавиться от фашизма. Сейчас, когда некоторые пытаются переписать историю, мы не должны этого допустить. История - это компас. Не зная прошлого, не сможем построить будущее, - сказал он.