Президент ФИФА: США гарантируют безопасность и гостеприимство на ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Соединённые Штаты Америки готовы обеспечить безопасность и создать максимально комфортные условия для иностранных болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2026 года.

Об этом он сообщил в Майами, где провёл рабочую встречу с Генеральным прокурором США Пэм Бонди и директором ФБР Кэшем Пателем. По словам Инфантино, тесное сотрудничество ФИФА с американскими властями станет залогом не только высокого уровня организации, но и безопасности участников и гостей турнира.

- Во время подачи заявки на проведение чемпионата США уже заявляли о намерении создать гостеприимную атмосферу, - отметил глава ФИФА. - Сегодня мы получили повторное подтверждение этих обязательств.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдёт сразу в трёх странах - США, Канаде и Мексике. В нём примут участие 48 сборных, а матчи будут сыграны на 16 стадионах. Ожидается, что турнир привлечёт более пяти миллионов болельщиков.

Во время обсуждения особое внимание было уделено визовым и логистическим вопросам. Организаторы намерены упростить процесс въезда в страну и обеспечить максимально удобное перемещение между городами проведения матчей.

ФИФА выражает уверенность в успешной реализации крупнейшего мирового футбольного события, которое, по замыслу организаторов, должно стать символом инклюзивности и объединить болельщиков со всего мира.