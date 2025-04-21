Погода
$ 86.78 - 87.27
€ 98.42 - 99.37

Президент ФИФА: США гарантируют безопасность и гостеприимство на ЧМ-2026

205  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Соединённые Штаты Америки готовы обеспечить безопасность и создать максимально комфортные условия для иностранных болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2026 года.

Об этом он сообщил в Майами, где провёл рабочую встречу с Генеральным прокурором США Пэм Бонди и директором ФБР Кэшем Пателем. По словам Инфантино, тесное сотрудничество ФИФА с американскими властями станет залогом не только высокого уровня организации, но и безопасности участников и гостей турнира.

- Во время подачи заявки на проведение чемпионата США уже заявляли о намерении создать гостеприимную атмосферу, - отметил глава ФИФА. - Сегодня мы получили повторное подтверждение этих обязательств.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдёт сразу в трёх странах - США, Канаде и Мексике. В нём примут участие 48 сборных, а матчи будут сыграны на 16 стадионах. Ожидается, что турнир привлечёт более пяти миллионов болельщиков.

Во время обсуждения особое внимание было уделено визовым и логистическим вопросам. Организаторы намерены упростить процесс въезда в страну и обеспечить максимально удобное перемещение между городами проведения матчей.

ФИФА выражает уверенность в успешной реализации крупнейшего мирового футбольного события, которое, по замыслу организаторов, должно стать символом инклюзивности и объединить болельщиков со всего мира.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445178
Теги:
США, футбол, чемпионат мира, ФИФА
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  