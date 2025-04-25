В Кара-Суу изъяли 372 литра немаркированного моторного масла

В рамках рейдовой налоговой проверки сотрудники Государственной налоговой службы провели контроль на станции по замене автомасел "Г-О", расположенной в селе Шарк Карасуйского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было выявлено и изъято 372,8 литра моторных масел без акцизных марок на общую сумму 67 935 сомов.

На основании вышеуказанного факта на месте были оформлены первичные документы. Материалы направлены в правоохранительные органы для дачи юридической оценки в соответствии с нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики.

Налоговая служба напоминает: с 1 октября 2024 года обязательной маркировке подлежат моторные масла, бензины, дизельное топливо, специальные легкие и средние дистилляты.