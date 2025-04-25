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В Кара-Суу изъяли 372 литра немаркированного моторного масла

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В рамках рейдовой налоговой проверки сотрудники Государственной налоговой службы провели контроль на станции по замене автомасел "Г-О", расположенной в селе Шарк Карасуйского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было выявлено и изъято 372,8 литра моторных масел без акцизных марок на общую сумму 67 935 сомов.

На основании вышеуказанного факта на месте были оформлены первичные документы. Материалы направлены в правоохранительные органы для дачи юридической оценки в соответствии с нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики.

Налоговая служба напоминает: с 1 октября 2024 года обязательной маркировке подлежат моторные масла, бензины, дизельное топливо, специальные легкие и средние дистилляты.


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URL: https://www.vb.kg/445357
Теги:
ГНС, ГСМ, Кара-Суйский район, Ошская область, маркировка
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