Куланакскую ГЭС введут в эксплуатацию в 2026 году

ОсОО "Производственное предприятие "Нарын" осуществляет проект по строительству ГЭС "Куланак" мощностью 100 МВт. Площадка строительства располагается в 40 км на западе от города Нарын, на 0,8 км ниже слияния рек Нарын и Ат-Башы, сообщает пресс-служба Минэнерго КР.
В целях максимального использования гидропотенциала реки Нарын и минимизации зоны затопления, применяется следующая компоновка гидросооружений:
- Плотина
- Водоприемник деривации
- Деривационный канал
- Напорный бассейн
- Здание ГЭС
- Отводящий канал
От водоприемника деривационный канал протяженностью 6,5 километров прокладывается по правому берегу реки до напорно-станционного узла.
В машинном зале ГЭС располагаются 4 гидроагрегата мощностью 25 мегаватт каждый, которые ежегодно будут производить до 450 миллионов киловатт-часов экологически чистой электроэнергии.
Приоритетами проекта являются:
- первоочередное удовлетворение внутреннего спроса на электроэнергию;
- переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике;
- укрепление энергетической безопасности страны;
- создание дополнительных мощностей для выполнения обязательств Кыргызстана по экспорту электроэнергии в Пакистан и Афганистан в рамках проекта CASA-1000.
На текущем этапе строительства ГЭС привлечено более 600 строительных кадров. На 2025/2026 годы в фазе активного строительства планируется увеличение численности персонала до 1000 человек.