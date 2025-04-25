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Куланакскую ГЭС введут в эксплуатацию в 2026 году

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ОсОО "Производственное предприятие "Нарын" осуществляет проект по строительству ГЭС "Куланак" мощностью 100 МВт. Площадка строительства располагается в 40 км на западе от города Нарын, на 0,8 км ниже слияния рек Нарын и Ат-Башы, сообщает пресс-служба Минэнерго КР.

В целях максимального использования гидропотенциала реки Нарын и минимизации зоны затопления, применяется следующая компоновка гидросооружений:

- Плотина

- Водоприемник деривации

- Деривационный канал

- Напорный бассейн

- Здание ГЭС

- Отводящий канал

От водоприемника деривационный канал протяженностью 6,5 километров прокладывается по правому берегу реки до напорно-станционного узла.

В машинном зале ГЭС располагаются 4 гидроагрегата мощностью 25 мегаватт каждый, которые ежегодно будут производить до 450 миллионов киловатт-часов экологически чистой электроэнергии.

Приоритетами проекта являются:

- первоочередное удовлетворение внутреннего спроса на электроэнергию;

- переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике;

- укрепление энергетической безопасности страны;

- создание дополнительных мощностей для выполнения обязательств Кыргызстана по экспорту электроэнергии в Пакистан и Афганистан в рамках проекта CASA-1000.

На текущем этапе строительства ГЭС привлечено более 600 строительных кадров. На 2025/2026 годы в фазе активного строительства планируется увеличение численности персонала до 1000 человек.


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URL: https://www.vb.kg/445360
Теги:
ГЭС, Кыргызстан
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