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В Кыргызстане создана рабочая группа по изменениям в Налоговый кодекс

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Министерстве экономики и коммерции 25 апреля состоялась первая встреча межведомственной рабочей группы по разработке проекта закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс". Заседание прошло под председательством заместителя министра Искендера Асылкулова, сообщили в пресс-службе ведомства.

В состав рабочей группы вошли шесть депутатов Жогорку Кенеша, представители 25 государственных органов, а также более 30 участников от бизнес-сообщества - предприниматели, представители отраслевых ассоциаций и налоговые эксперты.

По информации Минэкономики, встреча ознаменовала официальное начало работы над новым законопроектом, который должен стать шагом к оптимизации налоговой системы. Разработчики ориентируются на современные экономические реалии и вызовы, с которыми сталкивается как государственный сектор, так и частный бизнес.

На первом заседании были обозначены ключевые цели предстоящей реформы, утвержден план работы, а также распределены обязанности по основным направлениям проекта. Участники обсудили принципы взаимодействия, подчеркнув важность открытого диалога и конструктивного подхода.

Как отмечают в министерстве, рабочая группа станет постоянной платформой для диалога между государственными органами, законодателями и бизнесом. Это позволит учитывать интересы всех сторон и вырабатывать сбалансированные решения при подготовке изменений в налоговое законодательство.


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URL: https://www.vb.kg/445365
Теги:
Налоговый кодекс, Кыргызстан
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