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В КРСУ прошла конференция о языковом многообразии и культуре

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В Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б.Н. Ельцина прошла Международная научно-практическая конференция "Языковое разнообразие и диалог культур", приуроченная ко Дню науки и инноваций в КРСУ.

Целью конференции стало объединение усилий научного сообщества для изучения взаимодействия, функционирования и сохранения языков, а также исследования методов преподавания и изучения языков как средства культурной преемственности. Особое внимание было уделено анализу моделей регулирования многоязычия в полиэтнических сообществах.

С приветственными словами к участникам обратились проректор по научной и инновационной деятельности КРСУ Евгений Шекунов и председатель Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Алманбет Матубраимов.

В рамках пленарного заседания с докладами выступили ведущие ученые из Кыргызстана, России, Испании, Китая и Туркменистана. Были представлены научные взгляды на современные языковые процессы, в том числе:

д.ф.н., профессор Замира Дербишева (КРСУ) представила исследование о трендах языковой ситуации в Кыргызстане и роли русского языка в поликультурном обществе;

д.ф.н., профессор Иннара Гусейнова (МГЛУ, Москва) осветила роль естественных языков в межкультурном взаимодействии;

к.полит.н., доцент Алмаз Ибраев (КТУ "Манас") рассказал о языковом разнообразии как факторе межкультурного диалога;

д.ф.н., профессор Рафаэль Гузман (Гранадский университет, Испания) поделился опытом развития русистики в Испании;

д.ф.н., профессор Мамед Тагаев (КРСУ) с докладом о кыргызском и русском языках как ключевых компонентах языковой ситуации в Кыргызстане.

В рамках конференции прошло секционное заседание на тему "Когнитивные аспекты языкового разнообразия", где обсуждались актуальные направления исследований: многоязычие, диалог культур, язык и идентичность, когнитивные аспекты языков, методика преподавания иностранных языков.

Конференция стала важной платформой для обмена научными идеями и практическим опытом, продемонстрировала высокий интерес к вопросам языковой политики и межкультурного взаимодействия, а также способствовала развитию мотивации у молодых специалистов к исследовательской деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/445367
Теги:
язык, Кыргызстан, КРСУ
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