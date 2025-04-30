Олимпийскую сборную Кыргызстана по футболу возглавил бразилец

В олимпийской сборной Кыргызстана по футболу – новый главный тренер. Как сообщает Кыргызский футбольный союз, команду U-23 возглавил 43-летний бразилец Эдмар Ласерда. Его контракт рассчитан до конца текущего года с возможностью продления.

Имя Эдмара хорошо известно футбольным болельщикам Украины. В нулевых он выходил на поле в составе симферопольской "Таврии", харьковского "Металлиста" и днепропетровского "Днепра". В 2011 году Ласерда получил украинское гражданство и даже сыграл за национальную сборную этой страны.

После завершения карьеры игрока он остался в футболе – уже на тренерской скамейке. С 2019 по 2023 год возглавлял харьковский "Металлист 1925", а в прошлом сезоне был ассистентом главного тренера в казахстанском "Тоболе".

Назначение Ласерды – часть стратегии КФС по усилению молодёжных сборных. В сентябре кыргызскую олимпийскую команду ждёт важный старт – отборочные матчи Кубка Азии U-23. Новый наставник получил задачу не просто подготовить боеспособный коллектив, но и воспитать игроков, способных в ближайшие годы усилить главную национальную сборную.

Стоит отметить, что ранее олимпийскую сборную возглавляли преимущественно местные специалисты. Приглашение тренера из Южной Америки – шаг амбициозный, но и рискованный. Футбольная культура Бразилии далека от реалий кыргызской лиги, однако у Ласерды уже есть опыт адаптации в постсоветском пространстве – и не один год.

В КФС уверены: такой опыт и взгляд со стороны способны придать молодёжной команде новый импульс. Сам тренер уже прибыл в Бишкек и приступил к работе. Первый сбор под его руководством намечен на середину мая.