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JICA и КФС: вместе за здоровье футболистов

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- Самуэль Деди Ирие
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В штаб-квартире Кыргызского футбольного союза прошла встреча с представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Обсуждали укрепление партнёрства в области спортивной медицины и развитие молодёжного футбола.

На встрече присутствовали генеральный секретарь КФС Медербек Сыдыкулов, замминистра здравоохранения Каарманбек Байдавлетов, депутат Жогорку Кенеша Таалайбек Масабиров, представители Минздрава и Федерации футбола. Японскую сторону представили постоянные представители JICA в Кыргызстане - Хироюки Кавамото и Котаро Нисигата.

В центре внимания - здоровье футболистов. Речь шла о профилактике травм, спортивной реабилитации, правильном питании и внедрении современных технологий в повседневную практику команд.

- Мы уверены, что спорт должен развиваться параллельно с медициной. Это залог здорового будущего наших игроков, - подчеркнул Медербек Сыдыкулов.

Отдельно участники встречи отметили вклад волонтёров JICA. Благодаря их усилиям в Кыргызстане растёт поколение молодых тренеров, проводятся образовательные мероприятия и укрепляется футбольная инфраструктура.

Японская сторона подтвердила готовность и дальше поддерживать кыргызстанских спортсменов на всех уровнях - от детских команд до национальных сборных.


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URL: https://www.vb.kg/445534
Теги:
JICA, футбол, Япония, сотрудничество, Кыргызстан, здоровье
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