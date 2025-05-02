JICA и КФС: вместе за здоровье футболистов

В штаб-квартире Кыргызского футбольного союза прошла встреча с представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Обсуждали укрепление партнёрства в области спортивной медицины и развитие молодёжного футбола.

На встрече присутствовали генеральный секретарь КФС Медербек Сыдыкулов, замминистра здравоохранения Каарманбек Байдавлетов, депутат Жогорку Кенеша Таалайбек Масабиров, представители Минздрава и Федерации футбола. Японскую сторону представили постоянные представители JICA в Кыргызстане - Хироюки Кавамото и Котаро Нисигата.

В центре внимания - здоровье футболистов. Речь шла о профилактике травм, спортивной реабилитации, правильном питании и внедрении современных технологий в повседневную практику команд.

- Мы уверены, что спорт должен развиваться параллельно с медициной. Это залог здорового будущего наших игроков, - подчеркнул Медербек Сыдыкулов.

Отдельно участники встречи отметили вклад волонтёров JICA. Благодаря их усилиям в Кыргызстане растёт поколение молодых тренеров, проводятся образовательные мероприятия и укрепляется футбольная инфраструктура.

Японская сторона подтвердила готовность и дальше поддерживать кыргызстанских спортсменов на всех уровнях - от детских команд до национальных сборных.