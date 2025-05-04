Основатель Binance высоко оценил цифровой потенциал Кыргызстана

В Чолпон-Ате под председательством президента Садыра Жапарова прошло первое заседание Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий. В мероприятии принял участие и основатель крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance Чанпэн Чжао, который после заседания ответил на вопросы журналистов.

- Какое впечатление на вас произвел Кыргызстан?

- Кыргызстан - потрясающая страна со стратегическим расположением. Я обязательно буду приезжать сюда чаще. Что касается регулирования криптовалют, то очень важно, чтобы у страны был лидер, который подаёт пример и активно развивает это направление. И то, что мы увидели вчера в лице президента, - нас очень удивило и обрадовало. Мы видим огромный потенциал у страны с таким лидерством и подходом. Уже сейчас ощущается рост, связанный с внедрением технологий, и он будет только усиливаться. Это особенно важно для молодёжи и для общего развития современных технологий. Моя команда и я очень рады и гордимся, что нас пригласили внести вклад в развитие цифрового Кыргызстана.

- Как вы оцениваете состояние криптовалютного рынка и его влияние на глобальную экономику?

- Кыргызстан - небольшая страна с молодым населением. Это даёт высокий уровень криптоадоптации. Пока международное влияние было не таким громким, но с этой новой инициативой оно станет заметным. С теми шагами, которые планирует президент Садыр Жапаров, значение Кыргызстана на глобальной карте будет только расти.

- Какие меры безопасности необходимы в первую очередь?

- Первый уровень - это, конечно, безопасность. Безопасность - самое важное. Каждый должен уделять время и усилия на повышение собственной защищённости. Binance Academy предлагает сильные образовательные программы - как для физических лиц, так и для юридических, включая правоохранительные органы.

Второй уровень - это регулирование. Оно должно одновременно защищать пользователей и давать возможность для инноваций. Этот баланс очень важен.

Третий уровень - это сотрудничество между игроками индустрии ради защиты пользователей.

- Насколько актуальна оплата криптовалютой в Кыргызстане и будет ли она внедряться?

- Оплата в криптовалютах вполне доступна. Технологии позволяют это реализовать, и в других странах это уже работает.

- Как вы оцениваете роль международных консультантов в развитии этой сферы?

- Я считаю, это критически важно. Мы уже видели множество блокчейн-решений и криптопроектов, а также ошибок в других странах. Кыргызстану важно перенимать международный опыт, чтобы не допускать те же ошибки. Участие международных консультантов поможет ускорить развитие веб-сферы и избежать рисков.