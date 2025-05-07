На Кировском водохранилище уничтожено 2000 метров рыболовных сетей

6 мая 2025 года сотрудники Таласского регионального управления Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики совместно со специалистами отдела особо охраняемых природных территорий и биоразнообразия министерства, а также местными экоактивистами провели очередное рейдовое мероприятие на Кировском водохранилище, расположенном в Айтматовском районе.

В ходе мероприятия были обнаружены и полностью уничтожены синтетические сети общей протяжённостью около 2000 метров, установленные браконьерами для незаконного лова рыбы. Данные действия направлены на предотвращение незаконного рыболовства и охрану водной экосистемы.

Министерство и соответствующие службы отмечают, что работа по охране природных ресурсов будет продолжаться на постоянной основе.