В Кыргызстане за 10 дней зафиксировано 50 случаев незаконного вылова рыбы

С 1 по 11 мая Служба экологического и технического надзора (СЭТН) и её региональные управления провели масштабные рейдовые мероприятия по всей территории Кыргызстана. В ходе проверок было выявлено 61 нарушение природоохранного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 271 000 сомов.

Основной вид нарушений - незаконная рыбалка в период весеннего нереста, когда действуют строгие ограничения на любительский и промышленный вылов рыбы. Таких случаев зафиксировано 50.

География нарушений:

Чуйская область - 30 протоколов, 30 000 сомов;

г. Бишкек - 6 протоколов, 202 500 сомов;

Ошская область - 3 протокола, 7 500 сомов;

Джалал-Абадская область - 2 протокола, 6 500 сомов;

Таласская область - 1 протокол, 5 500 сомов;

Баткенская область - 1 протокол, 1 000 сомов;

по линии СЭТН - 18 протоколов, 18 000 сомов.

"Мы не ставим перед собой задачу максимально штрафовать. Наша миссия - сохранить природу. Мы верим, что через разъяснительную работу и взаимодействие с населением можно достичь большего, чем административными мерами", - отметили инспекторы СЭТН.

В ведомстве подчёркивают: основная цель подобных мероприятий - профилактика правонарушений и повышение экологической культуры, особенно в периоды, критически важные для восстановления экосистем.