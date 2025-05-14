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Генеральный секретарь КФС встретился с представителем ФИФА

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- Самуэль Деди Ирие
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Генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза (КФС) Медербек Сыдыков провёл встречу с менеджером ФИФА по развитию национальных ассоциаций Андреем Вашкевичем, прибывшим в Кыргызстан с рабочим визитом.

В рамках визита представитель ФИФА принял участие в церемонии открытия нового футбольного поля, построенного по проекту "FIFA Arena", а также посетил ряд матчей среди профессиональных клубов, юношеских, детских и женских команд.

Во время встречи Андрей Вашкевич поздравил руководство КФС с запуском нового инфраструктурного объекта и отметил значительный прогресс в развитии футбольной инфраструктуры в Кыргызстане.

Кроме того, сообщается, что в ближайшее время будет введена в эксплуатацию ещё одна площадка на базе средней школы №60 в Бишкеке. Реализация проекта "FIFA Arena" в стране может быть продолжена.


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URL: https://www.vb.kg/445875
Теги:
ФИФА, футбол, Кыргызстан
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