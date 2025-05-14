Русский язык - вопрос цивилизационного выбора

Тема русского языка в Кыргызстане поднимается регулярно по самым разным поводам. И мнения на этот счёт высказываются диаметрально противоположные – и часто одинаково неверные. Кто-то предлагает полностью отказаться от русского языка и развивать исключительно государственный кыргызский. Кто-то, наоборот, ратует за русский в ущерб кыргызскому.

И те, и другие ошибаются. Без кыргызского языка кыргызский народ перестанет существовать. А без русского ему сложно интегрироваться в мировое пространство. По крайней мере сейчас.

На международном практическом семинаре, организованном в Бишкеке общественным фондом "ОМЭГ" при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и посвящённом роли русского языка, выступил Канат Жалилович Садыков – известный учёный, бывший министр образования КР, советник ректора КНУ имени Баласагына:

- Я посвятил системе образования немало лет, ну скажем так, с того времени, как я закончил Кыргызский национальный университет, уже прошло 43-44, скоро будет 45 лет. Вся моя жизнь связана с образованием. И с русским языком.

Я однозначно хотел бы подчеркнуть, что тот цивилизационный выбор… Многие сомневаются в том, что для Кыргызстана в период после Октябрьской революции в полном понимании этого слова был выбор. Многие народы бывшего Советского Союза вошли в этот союз в потоке тех революционных событий и преобразований, которые охватили огромную страну. Но я все-таки должен сказать, что кыргызский народ сделал, я думаю, очень важный цивилизационный выбор, когда выбрал Россию и русский язык в качестве основного инструмента для того, чтобы устроить свою жизнь на этом новом пространстве. И получил от этого огромные выгоды, как и большинство народов советского, скажем так, Туркестана тогда.

И кыргызский язык, и кыргызская культура имеют очень древнюю основу. И это тоже один из факторов, можно сказать, концептуального единства многих тюркоязычных народов на этом большом региональном пространстве. И я видел очень интересные процессы, связанные с развитием высшего образования, формированием университетов, сейчас с состоянием школ, с языком обучения в этих учебных заведениях - и средних, и высших. И некоторые тенденции показывают, что в последний период идёт всё-таки процесс сокращения пространства русского языка.

Выбор языка обучения, сейчас в силу многих причин, не связанных с национальной общей политикой нашего государства, а с тенденциями, которые происходят в целом, показывает, что меньше часов обучения уходит на изучение русского языка. Сами ученики акцентируют больше внимание на изучение европейских языков - английского, немецкого, французского и так далее.

И эта тенденция, особенно в высших учебных заведениях, естественно, понятна, потому что то же самое происходит и в самой России, и это не связано с тем, что кто-то сокращает русский язык. К сожалению, все стандарты оценочные по результатам обучения, по достижениям научных трудов преимущественно делаются в англоязычном формате. И знание английского языка даёт, безусловно, преимущество для тех, кто владеет этим языком.

Как человек, который неравнодушен к ситуации с русским языком, и как специалист, который имеет в кармане диплом преподавателя русского языка и литературы, я считаю, что эти процессы имеют более широкий фон и причины, чем просто, скажем, бытовой национализм. Я это говорю как человек, который читал лекции и в Якутии, и в Башкирии, и в Татарстане, ну и, конечно, здесь, в Центральной Азии, непосредственно у наших соседей в Казахстане. И знаю ситуацию с узбекскими техническими вузами: несмотря на их тенденцию всё-таки ввести алфавит латинский и выбирать всё-таки не кириллицу, а печатную продукцию всё-таки издавать на узбекском языке, ситуация складывается так, что в этих учебных заведениях, библиотеках 98 процентов технической литературы сейчас находится не на английском, не на немецком, а на русском языке.

Я не буду говорить о других наших соседях. В принципе, у нас ситуация приблизительно одинаковая, что в Казахстане, что в Кыргызстане. Ситуация такая, что всё равно большинство наших учеников в школах пытаются самостоятельно сохранить приоритет русского языка, несмотря на попытки, скажем так, диктовать через стандарты новые какие-то принципы формирования учебников. Самый основной вопрос - это насколько сами студенты сейчас, осваивая соответствующие специальности, способны самостоятельно формировать, формулировать свои мысли на русском языке, на каком уровне, если это язык обучения, если это вместе с этим ещё и соответствующая подготовка по довольно-таки специфической специальности - технической, медицинской.

Сейчас мы видим пакистанских, индийских студентов, которые страдают от того, что владеют, в принципе, английским языком на бытовом уровне, но не владеют русским языком на языке избранной специальности. Когда выпускников из Пакистана и Индии начинают аттестовывать на профессиональную пригодность, из них очень мало людей, которые способны выдержать этот экзамен, потому что всё-таки я считаю, что на английском даже языке недостаточно соответствующей качественной подготовки специалистов.

Уровень владения русским языком у современных студентов значительно ниже, чем он был, скажем, лет 15, не буду говорить 20 лет назад, это уже понятно. И я думаю, что только студенты столицы и областных центров являются более-менее подготовленными для того, чтобы осваивать специализированную научную литературу на русском языке.

Мы сегодня находимся на этапе очень больших реформ, которые предложило Министерство образования, связанных со стандартами, в общем-то, европейского образца, переходом на 12-летнее образование… При этом ситуация с учебниками и на государственном языке, и на русском языке очень плохая. Недостаточно учебников, не хватает учителей. Очень много вопросов, которые надо решать, над которыми надо думать, чтобы сделать правильный цивилизационный выбор, перед которым стоит наша страна, наш народ, который определит наше будущее – ну хотя бы на ближайшие лет семьдесят.