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Европейские делегаты покинули Конгресс ФИФА из-за опоздания Инфантино

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- Самуэль Деди Ирие
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Конгресс ФИФА, прошедший в Парагвае, оказался в центре скандала после того, как президент ФИФА Джанни Инфантино опоздал на три часа. Из-за этого начало мероприятия было отложено. В знак протеста европейские делегаты, возглавляемые президентом УЕФА Александером Чеферином и главой Футбольного союза Германии Берндом Нойдорфом, покинули трибуну конгресса в Асунсьоне.

Инфантино прибыл в Парагвай после дипломатического визита в Катар и Саудовскую Аравию, где он также провел встречи с президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на принесенные извинения за опоздание, Инфантино продолжил проведение конгресса в обычном порядке, что вызвало резкую реакцию со стороны представителей УЕФА.

После перерыва на кофе делегаты из Европы не вернулись на свои места, демонстрируя свое недовольство ситуацией.

В официальном заявлении УЕФА говорится:

"Последние изменения в расписании Конгресса ФИФА вызывают глубокое сожаление. Наши хозяева - Федерация футбола Парагвая и партнеры из КОНМЕБОЛ - приложили значительные усилия для организации мероприятия, и мы благодарим их за гостеприимство.

Однако изменение графика в последний момент, по-видимому, ради частных политических интересов, вредит имиджу футбола и ставит его интересы на второй план".

На момент публикации ФИФА и Инфантино не прокомментировали ситуацию с бойкотом.

Отсутствие Инфантино на подготовительных встречах также вызвало критику. Глава Футбольной ассоциации Норвегии Лизе Клавенесс отметила:

"Важно, чтобы он присутствовал в дни проведения конгресса. Это - главное место общения для нас".

Совет ФИФА, который изначально должен был состояться в Асунсьоне до начала конгресса, был перенесен в онлайн-формат, что вызвало дополнительные вопросы со стороны национальных ассоциаций.

Близкие связи Инфантино с президентом Трампом вновь оказались в центре внимания футбольной общественности, особенно на фоне предстоящих турниров: Клубного чемпионата мира 2025 года в США, Чемпионата мира 2026 года (США, Канада, Мексика) и Чемпионата мира 2034 года в Саудовской Аравии.

Инцидент в Парагвае подчеркивает нарастающее напряжение между руководством ФИФА и европейскими футбольными структурами, вызывая новые вопросы о прозрачности и приоритетах в управлении мировым футболом.


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URL: https://www.vb.kg/445974
Теги:
ФИФА, футбол, скандал
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