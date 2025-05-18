Кыргызстан принял участие в 75-м конгрессе ФИФА

В столице Парагвая Асунсьоне состоялся 75-й Конгресс ФИФА. В нём приняли участие представители 211 национальных футбольных ассоциаций мира, в том числе от Кыргызстана - вице-президент Кыргызского футбольного союза Дастанбек Конокбаев, президент Ассоциации женского футбола Кыргызстана Салтанат Эгембердиева и представитель футбольного клуба "Абдыш-Ата" Эркин Сакебаев.

На конгрессе президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул стратегическую важность Клубного чемпионата мира ФИФА, который пройдёт в 2025 году в Майами (США). В турнире примут участие 32 клуба, а общий призовой фонд составит 1 миллиард долларов. Дополнительно будет выделено 250 миллионов долларов на развитие клубного футбола и поддержку других клубов.

Инфантино отметил, что Клубный чемпионат станет ключевым элементом финансового цикла ФИФА с 2023 по 2026 годы, в рамках которого организация планирует привлечь 13 миллиардов долларов доходов.

Кроме того, на конгрессе особое внимание было уделено борьбе с расизмом. Был принят новый Дисциплинарный кодекс, создана платформа голосования для игроков при участии легенд ФИФА. В программу "Футбол для школ" внедряется тема антидискриминации.

Инфантино подчеркнул, что расизм - это не только проблема футбола, но и всего общества, и призвал к совместной борьбе с ним на законодательном уровне при сотрудничестве с правительствами и ООН.