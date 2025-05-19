В Тонском районе утилизировали браконьерскую рыболовную сеть

Сотрудники милиции в ходе очередного рейда на берегу озера Улахол (Тонский район) пресекли незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, во время рейда обнаружена и изъята китайская синтетическая сеть общей длиной 50 метров, установленная браконьерами. Сеть изъяли и утилизировали согласно установленным правилам.

Подобные рейды проводятся регулярно в целях охраны водных ресурсов региона и предупреждения нарушений природоохранного законодательства.

УВД Иссык-Кульской области призывает жителей и гостей региона соблюдать экологические нормы. За незаконную рыбалку предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.