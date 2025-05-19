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В Оше изъяты десятки диких перепелок. Нарушители оштрафованы

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- Карыпбай кызы Толгонай
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18 мая 2025 года в Оше прошел рейд по выявлению фактов незаконной торговли дикими птицами. Мероприятие было организовано инспекторами Ошского регионального управления Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР совместно с сотрудниками Отдела особо охраняемых природных территорий и биоразнообразия и при участии участкового уполномоченного милиции городского УВД.

Проверка прошла на территории птичьего рынка центрального базара города Ош. Целью рейда было пресечение незаконного отлова и продажи диких птиц, а также защита природных ресурсов.

В ходе мероприятия были выявлены следующие нарушения:

- у гражданина М.Н. обнаружено 17 особей дикой перепёлки;

- у гражданина Э.К. - 3 особи дикой перепёлки;

- также изъяты 16 перепёлок, владельцы которых не установлены;

- у гражданина Э.К. выявлена попытка продажи 110 метров синтетической сети, используемой для отлова дикой перепелки.

В отношении двух граждан составлены административные протоколы по статье 261 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях. Каждому из них назначен штраф в размере 10 000 сомов, общая сумма - 20 000 сомов.

Всего в результате рейда изъято 36 особей дикой перепёлки и 110 метров синтетической сети. Состояние птиц признано удовлетворительным, все они были выпущены в природную среду в районе участка Учар города Ош.

Сотрудники Министерства отмечают, что подобные рейды будут продолжены на регулярной основе в целях охраны биоразнообразия и предотвращения незаконной деятельности в сфере использования природных ресурсов.


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URL: https://www.vb.kg/446055
Теги:
Ош, рейд, браконьерство
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