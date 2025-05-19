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В КФС прошла встреча по вопросам лицензирования футбольных клубов

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- Самуэль Деди Ирие
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В Кыргызском футбольном союзе состоялось рабочее заседание, посвящённое вопросам клубного лицензирования. В мероприятии приняли участие генеральный секретарь КФС Медербек Сыдыков, представители Кыргызской профессиональной футбольной лиги, Ассоциации женского футбола Кыргызской Республики, Детской футбольной лиги и отдела соревнований КФС.

В ходе встречи были подробно рассмотрены ключевые направления лицензирования клубов - спортивные и технические критерии, кадровое обеспечение, финансовая устойчивость, а также другие аспекты, влияющие на соответствие клубов установленным стандартам.

Особое внимание уделили планам по расширению системы лицензирования: в ближайшем будущем аналогичная процедура будет внедрена для футзальных команд и клубов Женской футбольной ассоциации.

Система клубного лицензирования рассматривается не как формальность, а как стратегический инструмент развития профессионального футбола в Кыргызстане. КФС продолжает работу по повышению качества клубного управления, инфраструктуры и соблюдению международных требований.

Получение лицензии предоставляет клубам право участвовать в соревнованиях Кыргызского футбольного союза и Азиатской футбольной конфедерации. Для этого клубы обязаны ежегодно выполнять требования, объединённые в пять блоков: спортивный, инфраструктурный, кадрово-административный, правовой и финансовый. Эти критерии регулярно обновляются для стимулирования развития футбольных клубов.

Кыргызский футбольный союз продолжит системную работу по совершенствованию клубного лицензирования, способствуя укреплению и развитию футбола в стране.


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URL: https://www.vb.kg/446058
Теги:
футбол, Кыргызстан
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