В КФС прошла встреча по вопросам лицензирования футбольных клубов

В Кыргызском футбольном союзе состоялось рабочее заседание, посвящённое вопросам клубного лицензирования. В мероприятии приняли участие генеральный секретарь КФС Медербек Сыдыков, представители Кыргызской профессиональной футбольной лиги, Ассоциации женского футбола Кыргызской Республики, Детской футбольной лиги и отдела соревнований КФС.

В ходе встречи были подробно рассмотрены ключевые направления лицензирования клубов - спортивные и технические критерии, кадровое обеспечение, финансовая устойчивость, а также другие аспекты, влияющие на соответствие клубов установленным стандартам.

Особое внимание уделили планам по расширению системы лицензирования: в ближайшем будущем аналогичная процедура будет внедрена для футзальных команд и клубов Женской футбольной ассоциации.

Система клубного лицензирования рассматривается не как формальность, а как стратегический инструмент развития профессионального футбола в Кыргызстане. КФС продолжает работу по повышению качества клубного управления, инфраструктуры и соблюдению международных требований.

Получение лицензии предоставляет клубам право участвовать в соревнованиях Кыргызского футбольного союза и Азиатской футбольной конфедерации. Для этого клубы обязаны ежегодно выполнять требования, объединённые в пять блоков: спортивный, инфраструктурный, кадрово-административный, правовой и финансовый. Эти критерии регулярно обновляются для стимулирования развития футбольных клубов.

Кыргызский футбольный союз продолжит системную работу по совершенствованию клубного лицензирования, способствуя укреплению и развитию футбола в стране.