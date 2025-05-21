Спикер ЖК назвал не служивших парней "висящей колбасой"

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу призвал молодёжь не избегать военной службы, заявив на заседании парламента: "Каждый парень должен пройти армию!" Чтобы мысль была убедительней, спикер даже перешёл на стихи:

"Армияга барбаса, окуп билим албаса, ал бала жөн эле илинип турган колбаса".

(Перевод редакции: если парень не пойдёт в армию или не получит образование, он просто будет висящей колбасой.)

По словам Шакиева, именно в армии формируются дисциплина и характер.

"В армии свой режим, свои требования. Там жёсткая дисциплина. Не нужно сразу шуметь из-за инцидентов. Конечно, если перебор произошёл - для этого есть комиссии", - сказал он.

Интересно, что сам глава парламента, судя по биографии, в армии, скорее всего, не служил. Согласно официальным данным, он окончил школу в 1994 году, а в 1999 - Кыргызский сельскохозяйственный институт. На тот момент в вузе имелась военная кафедра - то есть можно было обойтись без строевого шага и казармы.

Кого именно спикер имел в виду, говоря о "висящей колбасе", понятно. Но выходит, по его же логике, чтобы не оказаться в этом образе, одних стихов всё-таки маловато.