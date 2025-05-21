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Гуля Кожокулова: новый законопроект о госязыке противоречит Конституции

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- Светлана Лаптева
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В Жогорку Кенеше ранее разгорелась дискуссия вокруг нового законопроекта о государственном языке. Документ, представленный председателем Национальной комиссии по государственному языку Мелисом Мураталиевым, предполагает внесение поправок в 18 законов и кодексов. Среди них - Закон о статусе депутата, в который предлагается внести требование о знании кыргызского языка на уровне, установленном Кабинетом министров.

Мураталиев заявил, что будущие депутаты обязаны владеть государственным языком, поскольку именно на нем разрабатываются и принимаются законы. По его словам, "человек, который идет в законодательную ветвь власти, не достоин быть депутатом, если не владеет государственным языком".

С критикой таких нововведений выступила депутат Гуля Кожокулова. Она напомнила, что Кыргызстан является многонациональной страной, и предложенные нормы могут ограничить участие представителей национальных меньшинств в политической жизни.

- Мы сейчас стоим на пороге глобализации. Поддерживать кыргызский язык - важно, это наша общая задача. Но Кыргызстан - не остров и не отдельная планета. Мы живем в связанном мире, где языковое многообразие - это ресурс, а не препятствие. У нас нет сейчас ни одного русского депутата, а ведь раньше были и корейцы, и представители других народов. Мы рискуем ограничить доступ к выборам целому кругу граждан, - сказала Кожокулова.

По её словам, Конституция страны прямо запрещает любые ограничения по языковому признаку. Она призвала отнестись к языковому вопросу "тонко и дипломатично", чтобы не нарушить равенство прав всех граждан Кыргызстана.

В ответ Мелис Мураталиев подчеркнул, что речь идет не о дискриминации, а о статусе кыргызского как государственного языка. Он отметил, что законы должны быть изложены ясно и доступно именно на нем, а значит, каждый, кто стремится стать законодателем, должен владеть этим инструментом.


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URL: https://www.vb.kg/446152
Теги:
закон, кыргызский язык, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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