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Бывшим спикерам - особые привилегии. Парламент одобрил поправки

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Жогорку Кенеш вчера, 21 мая 2025 года, утвердил во втором и третьем чтениях законопроект о присвоении бывшим спикерам статуса "экс-торага". Он даёт им и их супругам ряд привилегий: дипломатические паспорта, бесплатную медпомощь и право пользоваться VIP-залами в аэропортах и на вокзалах.

Инициативу раскритиковал Кабмин, назвав её нецелесообразной из-за риска неравенства и отсутствия средств в бюджете. Один из авторов, депутат Улугбек Ормонов, предложил финансировать привилегии из резервного фонда торага.

До сих пор подобные льготы в Кыргызстане предоставлялись только бывшим президентам. Теперь к ним присоединятся и экс-спикеры.


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URL: https://www.vb.kg/446195
Теги:
спикер, Жогорку Кенеш
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