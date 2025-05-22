Бывшим спикерам - особые привилегии. Парламент одобрил поправки

Жогорку Кенеш вчера, 21 мая 2025 года, утвердил во втором и третьем чтениях законопроект о присвоении бывшим спикерам статуса "экс-торага". Он даёт им и их супругам ряд привилегий: дипломатические паспорта, бесплатную медпомощь и право пользоваться VIP-залами в аэропортах и на вокзалах.

Инициативу раскритиковал Кабмин, назвав её нецелесообразной из-за риска неравенства и отсутствия средств в бюджете. Один из авторов, депутат Улугбек Ормонов, предложил финансировать привилегии из резервного фонда торага.

До сих пор подобные льготы в Кыргызстане предоставлялись только бывшим президентам. Теперь к ним присоединятся и экс-спикеры.