Подгузов: "Цифровые исламские финансы могут сыграть ключевую роль в ЦА"

Центральная Азия движется по пути экономического роста и инклюзивности, где цифровые исламские финансы сыграют ключевую роль. Об этом заявил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов, выступая с докладом на открытии 19-го Глобального форума по исламским финансам, проходящего в рамках ежегодных встреч Группы Исламского банка развития (IsDB) в Алжире.

Он отметил, что, используя технологии, мы можем расширить возможности сельских предпринимателей, укрепить торговые связи и привлечь этичные инвестиции.

"Мы рады делиться своим видением и планами на этом форуме и с удовольствием продолжим развивать наш регион вместе с Исламским банком развития", - подчеркнул Подгузов.

Форум объединил лидеров мнений, политиков и экспертов в области устойчивого развития. Основная тема мероприятия - "Цифровая трансформация и финансовая инклюзия в исламских финансах". В числе спикеров – д-р Мухаммад Аль-Джассер, председатель Группы IsDB; Салах Эддин Талеб, управляющий Банком Алжира; и д-р Нуреддин Уада, министр экономики знаний, стартапов и развития Алжира.

В ЕАБР подчеркнули, что участие в таком значимом международном событии показывает стремление Банка к развитию финансовых инноваций и укреплению регионального сотрудничества.