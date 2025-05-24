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Минприроды: КР разрабатывает стратегию по сохранению биоразнообразия

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- Светлана Лаптева
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Во Всемирный День биоразнообразия Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР совместно с ПРООН в КР организовало диалоговую площадку, на которую собрались представители государственных органов, экологических НПО, образовательных учреждений и партнёрских организаций.

В этот день принято обсуждать проблемы биоразнообразия, анализировать текущие экологические вызовы, обмениваться знаниями для укрепления сотрудничества для устойчивого экологического будущего Кыргызстана.

Заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Мирслав Аманкулов подчеркнул важность сохранение биоразнообразия для Кыргызстана

"Для Кыргызстана сохранение биоразнообразия это не просто экологический, но и социально-экономический приоритет. Наши природные ресурсы являются основой устойчивого развития и благополучия населения, поэтому защита экосистем, сохранение редких видов и устойчивое использование природных богатств важнейшие задачи для нас.

Министерство природных ресурсов активно работает над созданием эффективных механизмов для охраны и восстановления биоразнообразия.

Одним из таких шагов является разработка Национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия. Мы стремимся разработать стратегию, которая будет отвечать как национальным интересам, так и международным обязательствам, чтобы обеспечить сохранение природы для будущих поколений." заключил Аманкулов.

На мероприятии все участниками смогли представить свои проекты реализуемых в области сохранения биоразнообразия

Для справки: Международный день биологического разнообразия отмечается ежегодно 22 мая, начиная с 2001 года. Этот Международный день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году в специальной резолюции на основе рекомендации Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии, которая состоялась в 1992 г


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URL: https://www.vb.kg/446203
Теги:
экология, Кыргызстан
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